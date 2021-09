Knaller: nieuwe Subaru WRX

Daar is -ie: de volledig nieuwe Subaru WRX. De nieuwe Subaru WRX is een uiterst sportieve sedan die verder van de Impreza af komt te staan dan zijn voorganger. De nieuwe WRX is stiekem meer Levorg dan ooit.

Sinds 2014 is de WRX feitelijk geen Impreza meer. Althans, op papier. De in dat jaar gepresenteerde WRX maakte namelijk wel mooi gebruik van het platform en chassis van de inmiddels vorige generatie Impreza. Ook het interieur de koets van de vorige WRX kwam sterk overeen met dat van de sedanversie van die Impreza, al schroefde Subaru het agressiever ogende front van de Levorg op de auto. Inmiddels staat er sinds 2016 een compleet nieuwe generatie Impreza bij de dealers en dus wordt ook de WRX vernieuwd. Wat blijkt? De nieuwe WRX heeft een heel eigen koets, maar wat zien we aan de voorkant? Inderdaad, de neus van de nieuwe Levorg!

De nieuwe Subaru WRX lijkt in niets op z'n voorganger en vertoont ook geen gelijkenissen met de sedanversie van de actuele Impreza. Het interieur, compleet met groot tabletachtig 11,6-inch scherm, is net als het front identiek aan die van de vorig jaar gepresenteerde Levorg. Dat wijst erop dat - hoewel ook de Levorg net als de Impreza op het Subaru Global Platform staat - de WRX meer Levorg dan ooit is. Is dat nadelig? Zeker niet, de nieuwe WRX heeft namelijk een lekker bijterig front, maar dat is niet het enige dat opvalt aan de nieuwe sportsedan.

Cross-look

Zo overlaadt Subaru de WRX met zwarte kunststof aankleding. We komen het niet alleen tegen bij de bumpers, maar ook de sideskirts en wielkastranden zijn net als het onderste deel van de achterbumper in het zwart uitgevoerd. De aankleding rond de wielkastranden doet met z'n hoekige vorm enigszins denken aan de wijze waarop Subaru z'n nieuwe maar hier niet leverbare Wilderness-uitvoeringen van de Forester en Outback heeft versierd. Een heftige achterbumper vindt je niet achterop deze nieuwe WRX. Is Subaru dan helemaal de weg kwijtgeraakt? Welnee, we hebben hier de nieuwe WRX voor ons en niet de nieuwe WRX STI, de overtreffende trap van het model.

Nog geen WRX STI

Onder de kap ligt dan ook geen dik 300 pk en 400 Nm sterke 2.5 viercilinder boxermotor zoals in de laatste WRX STI die naar Nederland kwam, maar een 275 pk en 350 Nm sterke machine. Die benzinemotor is nu geen 2.0 zoals in de vorige WRX, maar een geblazen 2.4 boxermotor. Die motor is in de basis aan een handgeschakelde zesbak geknoopt, maar wie de WRX als GT kiest, krijgt een automatische transmissie. Die automaat kun je in een 'handgeschakelde' modus zetten waarin hij de aanwezigheid van acht verzetten simuleert. Die GT-versie heeft daarnaast ook nog eens adaptieve dempers, speciale Recar0-sportstoelen en specifiek 18-inch lichtmetaal.

Magma

Alle versies hebben natuurlijk Subaru's permanente vierwielaandrijving en zijn uitgerust met Active Torque Vectoring dat in bochten het koppel zo efficiënt mogelijk over de wielen verdeelt. Volgens Subaru is de nieuwe WRX 28 procent stijver dan z'n voorganger. Daar komt bij dat zaken als de voorschermen uit aluminium zijn vervaardigd om het gewicht terug te dringen, al zegt Subaru niet hoeveel de WRX precies weegt. Wel meldt Subaru dat alle WRX'en volgestopt zijn met een uitgebreid pakket veiligheidssystemen. Ook zijn ze nog relatief praktisch, zo kun je de achterbank in 60:40-verhouding platgooien. Leuk weetje: volgens Subaru gloeien de achterlichten op dezelfde wijze op als magma is. Een pluim voor de creativiteit.

Subaru komt op termijn ongetwijfeld met een nieuwe WRX STI, de WRX waar Subaru Tecnica International - Subaru's 'M-divisie' - zich mee heeft bemoeid.Naar verluidt walst deze nieuwe knalsedan met zo'neen zo'n 400 pk en bijna 500 Nm sterke krachtcentrale nog even dubbel en dwars over de vorige WRX STI heen. Het is nog even de vraag of de nieuwe Subaru WRX STI ook naar Nederland komt. De vorig jaar opgefriste Subaru BRZ gaat namelijk aan Europese neus voorbij.