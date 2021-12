Nieuwe Kia Carens geschetst

Kia trekt de in 2018 naar het archief verwezen modelnaam Carens uit de mottenballen en plakt hem op een speciaal voor de Indiase markt ontwikkeld model met sterke MPV-trekjes. Het is het zoveelste bewijsstuk dat MPV's buiten de Europese landsgrenzen nog volop aandacht genieten.

Op de Europese markt is de MPV bijna volledig verdrongen door SUV's en cross-overs, maar ver buiten ons hoekje van de wereld blijft het concept van de praktische ruimtereus populair. Met name in Aziatische landen lanceren merken als Toyota en Suzuki, Mitsubishi en Hyundai de ene na de andere nieuwe of vernieuwde MPV. Kia heeft ook een nieuwe MPV-achtige op de planken liggen, al heeft het merk voor die nieuwe Carens slechts één afzetmarkt in het vizier: India.

De nieuwe Kia Carens wordt een met SUV-invloeden gelardeerd praktisch model dat net als auto's als de EV6 volgens Kia's Opposites United-designfilosofie is getekend. De Carens, die op 16 december zijn publieksdebuut beleeft, krijgt een eigenwijs front met over twee lagen uitgesmeerde verlichting. Hoog op de neus vinden we de leddagrijverlichting, een verdieping eronder zitten de daadwerkelijke koplampen. Achterop krijgt de nieuwe Carens boemerangvormige en met elkaar verbonden lichtunits. De Carens krijgt een rondlopend dashboard met daarin ogenschijnlijk in een zwart paneel ondergebrachte displays. Kia spreekt al van een 10,25-inch groot infotainmentscherm dat in het midden een plekje krijgt.

Nederland leverde Kia tussen 2000 en 2018 drie generaties Carens en wist van de modellijn in die jaren ruim 12.000 exemplaren op kenteken te zetten. In 2003 beleefde de auto zijn beste verkoopjaar, in dat jaar vonden 1.617 exemplaren een Nederlandse eigenaar. De laatste generatie Carens verscheen in 2012 ten tonele en verdween in 2018 van de internationale markt.

Hoewel je in Nederland nog MPV's en MPV-achtigen kunt kopen wordt de spoeling steeds dunner. Zou de MPV op grotere schaal terug moeten keren naar onze markt? We zijn benieuwd naar jullie meningen.