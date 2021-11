Mitsubishi laat vernieuwde MPV zien

Het gros van de modellen van Mitsubishi heeft een expressief front met hoekige bumpers, platte en over twee lagen uitgesmeerde verlichting en een grote grille. De Eclipse Cross die Mitsubishi in Nederland levert en de L200 hebben een dergelijke voorkant, maar ver buiten onze landsgrenzen worden de écht uitgesproken vormgegeven modellen van het merk verkocht. Zo heeft Mitsubishi in thuisland Japan deze Delica D:5 op de menukaart staan die een wel heel heftige snuit heeft. In een document waarin Mitsubishi financiële cijfers vrijgeeft, laat het merk een afbeelding zien van een vernieuwde MPV die op vergelijkbare wijze brutaal de wereld in tuurt.

De eigenwijs ogende MPV is geen volledig nieuw model van Mitsubishi, het betreft namelijk de gefacelifte versie van de Xpander. De Xpander is een relatief compacte MPV die in 2017 in grote delen van Azië, Zuid-Afrika en Mexico op de markt kwam. Sinds 2019 heeft de in Indonesië, Vietnam en Maleisië gebouwde auto met de Livina ook een Nissan-broertje. De Xpander krijgt een nieuwe grille waarvan de bovenkant zwart is, nieuwe led-dagrijverlichting in de bovenste laag en hertekende koplampen die zich er een verdieping onder bevinden.

De altijd door een 105 pk sterke 1.5 viercilinder benzinemotor aangedreven Xpander is 4,48 meter lang en heeft door zijn relatief hoge bodemvrijheid iets weg van een SUV, al levert Mitsubishi hem ook als ruiger aangedreven Cross die het SUV-gehalte extra aanzet. Er bestaat in de vorm van de Xpander AP4 zelfs een heus rallyversie van.

De Xpander is niet de enige in zijn soort. In grote delen van Azië verkopen Toyota en Daihatsu namelijk de eeneiige tweeling Rush-Terios en Suzuki en Honda hebben in dit segment respectievelijk de XL6/7 en BR-V in het aanbod. Stuk voor stuk relatief compacte MPV's met SUV-invloeden. In Europa zijn MPV's de laatste jaren in rap tempo vervangen door cross-overs en SUV's. Zouden dergelijke ruimtereuzen met compacte buitenmaten een verrijking zijn voor de Europese markt? Laat het ons weten in de reacties!