Nieuwe Kia Carens: terug naar MPV-land

MPV's en vooral middelgrote exemplaren zijn in Europa op sterven na dood, maar elders in de wereld besteden autofabrikanten nog wel aandacht aan het segment van dergelijke slimme ruimtewonders. Kia komt zo'n drie jaar nadat het de derde generatie Carens van de internationale automarkt haalde derhalve gewoon met een nieuwe generatie. Op 16 december beleeft de nieuwe vierde generatie van de MPV zijn debuut, maar er is een belangrijke 'maar' aan bevonden.

Vooralsnog lijkt het er namelijk sterk op dat de nieuwe Kia Carens alleen voor de Indiase automarkt is bestemd. De Indiase tak van Kia deelt een teaservideo waarin het de komst van de nieuwe MPV aankondigt. In die video zijn flarden van de nieuwe Carens te zien en vangen we ook een glimp op van het silhouet en de verlichting van de auto. De nieuwe Carens krijgt led-dagrijverlichting die zich zijwaarts vertakt en achterlichten die middels een ledstrip met elkaar verbonden zijn. Daarnaast lijkt de auto enige cross-overinvloeden te krijgen en doet de vormgeving van het achterlicht enigszins denken aan de wijze waarop deze lichtunit bij de hier niet leverbare Seltos is vormgegeven.

Dat doet vermoeden dat de nieuwe Carens een ruimere afgeleide wordt van die cross-over. Mogelijk maakt Kia van de nieuwe Carens een zevenzitsvariant van de Seltos, maar het is nog te vroeg om daar daadwerkelijk van uit te gaan. In Nederland verkocht Kia tussen 2000 en 2018 verspreid over drie generaties Carens ruim 12.000 exemplaren van het model. In 2003 beleefde de auto zijn topjaar, toen werden er in Nederland 1.617 exemplaren van verkocht. De laatste generatie Carens werd in 2012 gepresenteerd en verdween in 2018 van de internationale markt.