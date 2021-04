Hyundai Custo is nieuwe MPV

Uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Transport heeft AutoWeek een tweetal foto's van de Hyundai Custo getrokken. De Hyundai Custo is een nieuwe MPV die door het samenwerkingsverband Beijing Hyundai is ontwikkeld. Beijing Hyundai is de joint-venture die Hyundai in China samen met BAIC Motor heeft. Dat wijst er natuurlijk op dat de Hyundai Custo vooralsnog puur een Chinese aangelegenheid is, verwacht de auto dan ook niet in Nederland op de markt.

De Hyundai Custo is een 4,95 meter lange MPV met in ieder geval één schuifdeur, maar kijk niet gek op als de nieuwe ruimtelijke Kia ook aan de linkerkant een schuifportier heeft. De wielbasis van de 1,85 meter brede en 1,73 meter hoge Custo bedraagt 3,06 meter. Dat is best een eind. Het is namelijk maar liefst 19 centimeter meer dan de wielbasis van de Chinese Santa Fe, een versie die al een tien centimeter grotere wielbasis heeft dan het Europese exemplaar. De wielbasis van de Custo is zelfs nog eens 13 centimeter groter dan die van Hyundai's grootste SUV, de Pallisade.

Hoewel Hyundai de Custo met z'n kunststof aankleding rondom een SUV-achtige uitstraling geeft, is het in feite gewoon een MPV. De Custo lijkt Hyundai's alternatief voor de Kia Carnival. Hyundai heeft vooralsnog zelf namelijk geen fullsize MPV op z'n internationale menukaart. De 5,16 meter lange Carnival is echter nog een slagje groter dan deze Hyundai Custo. Het maakt de Custo weer een typisch Chinees model, een auto die weer net even anders is en zich dan ook weer geniepig tussen z'n broertjes en zusjes in het Chinese modelaanbod nestelt. De Hyundai Custo komt in ieder geval beschikbaar met een 170 pk sterke versie van de ook in Europa bekende 1.5 T-GDI. Die machine krijgt een 236 pk sterke geblazen 2.0 boven zich. Ongetwijfeld beleeft de Hyundai Custo later deze maand zijn publieksdebuut in China.