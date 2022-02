Nieuwe BMW M5 rolt stekkerspieren

De huidige BMW 5-serie werd zo'n 5,5 jaar geleden gepresenteerd en dus is het niet gek dat BMW al druk in de weer is met de ontwikkeling van een nieuwe Fünfer. Bij de introductie van die nieuwe 5-serie gaat er een aantal zaken veranderen. Voor het eerst in de geschiedenis van de 5-serie komt er namelijk een geheel elektrische variant. Die gaat echter niet 5-serie heten, maar krijgt net als de elektrische versies van de X3 (iX3) en 4-serie Gran Coupé (i4) een i-naam: i5. De elektrificatie zet ook hoog in de top van het 5-serie-gamma door. De M5 krijgt namelijk een plug-in hybride aandrijflijn.

Op deze reeks spionagefoto's is die nieuwe plug-in hybride BMW M5 voor de tweede keer vanuit alle hoeken te zien. Hoe we weten dat het een plug-in is? Daarvoor hoef je geen haviksoog te hebben. BMW heeft stikkers met de tekst 'Hybrid Test Vehicle' op de auto aangebracht en op een eerdere serie spionageplaten van de M5 was op het linker voorscherm een laadklep zichtbaar. De dikke knalpijpen en de serieuze sloffen verklappen dat BMW hier de nieuwe M5 aan de tand voelt.

Het heeft er vooralsnog alle schijn van dat de nieuwe M5 ondanks de toevoeging van elektrokracht gewoon zijn achtcilinder behoudt. Met de XM Concept gaf BMW een vooruitblik op een nieuwe enorme M-SUV, een auto met een plug-in hybride aandrijflijn waarbij de verbrandingsmotor een V8 was. We mikken erop dat BMW een soortgelijke aandrijflijn ook in de M5 lepelt. Reken op een vermogen van zo tussen de 700 en 750 pk. Bepaald niet mis, zeker niet als je je bedenkt dat de huidige M5 het in zijn krachtigste vorm tot 635 pk schopt. We verwachten de nieuwe BMW 5-serie volgend jaar op de markt. De M5 staat waarschijnlijk voor een jaar later op de planning.