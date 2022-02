BMW XM - Blik to the Future

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

BMW is op designvlak nooit een doetje geweest. Maar zo uitbundig als de ontwerpers tegenwoordig achter de tekentafel te werk gaan, hebben we het lang niet gezien. De volgende sloopkogel die de designconventies tegen de vlakte beukt, heet XM en maakt nog dit jaar zijn opwachting. Een vooruitblik.

Lang niet iedereen is gesteld op de uitbundige grilles die BMW op neuzen van auto’s als de nieuwe 4-serie en de iX schroeft, maar dat begint een ­cliché te worden. De directie in München heeft in ieder geval lak aan het boegeroep. Het is daarbij absoluut niet voor het eerst dat het merk zich op designvlak eigenwijs profileert. Onder leiding van designhoofd Chris Bangle kreeg een kleine twintig jaar geleden een heel arsenaal modellen van BMW een aanvankelijk controversieel jasje aangemeten. We noemen de 7-serie (E65) en de toen ­actuele 6-serie (E63 en E64). Nu stapt BMW vastberaden voort op het ­designpad dat het tegenwoordig bewandelt en komt met een wel heel heftig gevaarte, dat luistert naar de naam XM.

Aan de M-top

De XM wordt geen boterzachte comfortabele Berline of Break zoals de auto waarvan de XM – met toestemming van Citroën – zijn naam heeft geleend, maar het tegenovergestelde daarvan. De XM wordt namelijk een op zichzelf staand M-model. Inderdaad, een auto die puur en alleen als knalharde M-versie op de markt komt. Voor zijn eerste, geheel zelfstandige M-model sinds de M1 kiest BMW een grote, hoge en zware SUV en die positioneert het merk nog een flinke stap boven de X7. Wil dat nog een beetje vooruit? Als de aandrijflijn die BMW monteerde in de eind 2021 gepresenteerde concept-car een indicatie is: zeker. In die Concept XM lag namelijk een machtige V8 die samen met een elektromotor goed was voor maar liefst 750 pk en 1.000 Nm. Dat zou dus betekenen dat de BMW XM een plug-in hybride wordt, net als de M5 van de volgende generatie 5-serie. De XM gaat echter met de titel ‘sterkste M-model ooit’ aan de haal en met zo’n predicaat kan hij niet anders dan er intens uitzien.

Visueel drama

Spectaculair voor de dag komen, dat lukt de XM wel. De SUV heeft de uitstraling van een bullebak die het liefst gisteren al je ziel naar het hiernamaals had verwezen. Het ziet er naar uit dat van het design van de Concept XM een heleboel overeind blijft, dus je kunt rekenen op het met visueel drama overladen front dat je op deze computertekeningen ziet. Daarin zit niet alleen een gigantische en uit twee delen bestaande grille, maar ook ­opvallende verlichting. Net als de op stapel staande gefacelifte X7 krijgt de XM namelijk over twee lagen verdeelde verlichting. De venijnig de wereld in turende bovenste kijkers bevatten de led-dagrijverlichting, een verdieping eronder zitten de daadwerkelijke koplampen verstopt. De ­aflopende daklijn eindigt in een achterkant met gigantische heupen waarin de ellenlange achterlichten doorlopen. Andere aandachtstrekkers zijn de aan weerszijden van de achterbumper geplaatste gestapelde ­uitlaateindstukken en de achterruit loopt aan de bovenkant over in de spoiler.

BMW start nog dit jaar de productie van de XM in het Amerikaanse Spartanburg. In die fabriek ziet al een hele reeks X-modellen het levenslicht, zoals de X7 waarmee de XM zijn platform deelt. De XM is echter van een heel andere orde. Binnen het steeds uitbundiger wordende BMW-gamma is het een visueel spektakelstuk; je kunt spreken van een moderne vorm van ouderwets machtsvertoon. Volledig over de top en bovendien ­weerzinwekkend onnodig, maar misschien juist daarom stiekem zo leuk. Je hebt ook de Lamborghini Urus, dus geef de Duitsers eens ongelijk.

Het is niet uitgesloten dat de XM op termijn minder excessieve broertjes krijgt. Voor een mildere ­coupéachtige afgeleide van de X7 zijn immers genoeg gegadigden te vinden. Voor­lopig lijkt het er op dat de XM eenzaam aan BMW’s SUV-top komt te staan.