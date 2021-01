635 pk sterke BMW M5 CS is officieel

Het is voor het eerst in de M5-geschiedenis dat BMW een CS-versie van de M5 aan zijn leveringsgamma toevoegt. De M5 CS, waarbij de twee letters staan voor Sport Competition, geldt als ultieme M5, die de 625 pk sterke M5 Competition dus overtreft. Hij heeft net als de reguliere M5 en M5 Competition een 4,4-liter V8 met twee turbo's onder de motorkap. In de M5 CS levert die achtcilinder maar liefst 635 pk en 750 Nm!

Die 635 M-paarden vinden hun weg via een achttraps M Septronic-automaat en M xDrive-vierwielaandrijving naar het asfalt. Dat systeem is niet alleen in staat het vermogen over alle vier de wielen te verdelen, maar kan alle krachten ook linea recta naar de achteras sturen. De M5 CS is niet alleen krachtiger dan de reeds bekende M5-modellen, hij is ook lichter. Hij slankt 70 kilo af ten opzichte van de M5 Competition, onder meer door de motorkap, frontsplitter, spiegelkappen, achterspoiler en de diffuser van met koolstofvezel versterkt plastic te maken. Daar houdt het verschil niet mee op, BMW geeft de M5 CS namelijk ook nog eens een straffere veren, aangepaste dempers en vouwt Pirelli P Zero Corsa racerubber om de speciale 20-inch lichtmetalen wielen.

De BMW M5 CS is in staat om in slechts 3 tellen naar de 100 km/h te sprinten en dat maakt 'm op de 0-100-sprint 0,3 seconden rapper dan de M5 Competition. Misschien nog wel indrukwekkender: in 10,4 tellen wijst de snelheidsmeter de 200 km/h aan. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 305 km/h. Vanbuiten is de M5 CS onder meer te herkennen aan zijn Golf Bronze-kleurige details. We komen de kleur tegen rond de grille, op de achterklep, bij de voorschermen en op de wielen.

Natuurlijk biedt de M5 CS ook weer plek voor achterpassagiers, al ontbreekt een reguliere achterbank achterin. In plaats daarvan tref je twee min of meer losse racekuipjes aan. Alle zetels zijn bedekt met zwart Merino-leer met contrasterende stiksels in de kleur Mugello Red. Een verlicht M5-logo in de hoofdsteunen verhoogt de feestvreugde. Achter het stuurwiel zitten uit koolstofvezel vervaardigde schakelflippers. Een armsteun met bergruimte en klep ontbreekt overigens, je moet het doen met een kleine afdekking op de middenconsole.

De krachtigste BMW M ooit heeft in Nederland een vanafprijs van € 224.523. De eerste exemplaren worden in de lente van dit jaar geleverd.