Het is geen geheim dat de Mitsubishi Colt eigenlijk gewoon een Renault Clio is. Van die Clio is inmiddels een compleet nieuwe generatie gepresenteerd, dus zou je denken dat er ook een nieuwe Colt komt. Dat lijkt echter niet het geval.

Mitsubishi was er heel snel bij toen Renault in 2023 een gefacelifte Clio presenteerde. Op basis van dat model kwam er direct een Colt, die zich slechts van de Clio onderscheidt door zijn logo’s, grille, garantievoorwaarden en uitvoeringen. Sinds die auto en de op de Captur gebaseerde ASX volgt het Mitsubishi-gamma trouw dat van Renault, met de elektrische Eclipse Cross (Renault Scenic) als laatste wapenfeit.

Toch wordt de trend nu doorbroken. Volgens Automotive News Europe is Mitsubishi niet van plan om op basis van de geheel nieuwe Renault Clio weer met een Colt te komen. Vindt Mitsubishi die opmerkelijk gestileerde Clio dan te lelijk? Dat is naar verluidt niet het probleem. Het merk wil zich volgens de Europese CEO Frank Krol echter richten op de segmenten waar het van oudsher goed in is. “Onze klanten waarderen de meer praktische carrosserievormen”, stelt Krol. Grotere gezinsauto’s en vooral SUV’s dus, zoals de ASX, Grandis, Eclipse Cross en Outlander.

Op het moment van schrijven is de Mitsubishi Colt nog gewoon te configureren, net als de ‘oude’ Clio overigens. De marktintroductie van de nieuwe Clio staat voor begin 2026 op de planning en reken maar dat ook de Colt dan verdwijnt.

De Nederlandse importeur was helaas niet bereikbaar voor een bevestiging of ontkenning van dit verhaal, maar er is weinig reden om eraan te twijfelen.