Prijzen nieuwe Renault Clio: traditioneel op benzine of volledig hybride
Meer vermogen voor meer geld
De nieuwe Renault Clio staat op het punt voet op Nederlandse bodem te zetten. AutoWeek heeft de prijzen van de nieuwe Renault Clio te pakken. De vanafprijs van de nieuwe generatie ligt iets hoger dan die van het vorige model.
De vanafprijs van de nieuwe Renault bedraagt €26.990. Voor dat bedrag rijd je de Clio met 115 pk sterke 1.2 benzinemotor. Die instapprijs behoort toe aan een Clio die als Evolution is uitgevoerd. De Clio met deze benzinemotor is er ook als Techno en kost dan €28.990. Deze benzinemotor is er vooralsnog enkel in combinatie met een handgeschakelde zesbak. De vorige generatie Renault Clio was er vanaf €25.490, al kreeg je voor dat geld een exemplaar met een 90 pk sterke 1.0.
Vooralsnog is de enige andere aandrijflijn op de prijslijst van de nieuwe Renault Clio de Full Hybrid E-Tech 160. Die hybride machine valt te combineren met de uitvoeringen Evolution, Techno en Esprit Alpine en is er vanaf €28.990. De vorige generatie Clio was er als 143 pk sterke hybride vanaf €26.890. De nieuwe Renault Clio werd bij zijn debuut ook gepresenteerd met een 120 pk sterke benzinemotor die ook lpg lust. Over de komst van die aandrijflijn naar het Nederlandse leveringsgamma van de Clio, is Renault nog stil.
|Vermogen
|Uitvoering
|Vanafprijs
|TCe 115
|115 pk - 190 Nm
|Evolution
|€26.990
|TCe 115
|115 pk - 190 Nm
|Techno
|€28.990
|Hybrid 160 (Full Hybrid E-Tech 160)
|160 pk
|Evolution
|€28.990
|Hybrid 160 (Full Hybrid E-Tech 160)
|160 pk
|Techno
|€30.990
|Hybrid 160 (Full Hybrid E-Tech 160)
|160 pk
|Esprit Alpine
|€32.990
Benieuwd naar in welke opzichten de nieuwe Renault Clio verschilt van het vorige model? Sla er dan vooral dit uitgebreide artikel op na. Daar hangt bovendien een introductievideo aan. Kijken dus!