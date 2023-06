Mitsubishi Colt is terug: goed voorbeeld doet goed volgen

Er keert een bekende naam terug in het Nederlandse straatbeeld, want de Mitsubishi Colt is terug! De ooit zo succesvolle Japanner herleeft op bijzondere wijze, namelijk als succesvolle Fransman met andere merkemblemen.

Highlights

Op basis van vernieuwde Renault Clio

Twee benzineversies, één hybride

In oktober in de showroom

Weet je nog, de Mitsubishi Colt? Jarenlang was de hij niet weg te denken en nog altijd geldt de Colt als het succesvolste model dat Mitsubishi hier in Nederland aan de man bracht. Nu is de Colt terug, krap tien jaar nadat de vorige (in Born gebouwde) generatie het veld ruimde. Waar die Colt zijn basis deelde met de Smart ForFour, is het in één oogopslag te zien wat de technische broer is van de splinternieuwe. We hebben hier uiteraard te maken met de Renault Clio waarop Mitsubishi zijn eigen namen en beeldmerken heeft mogen drukken.

Dat is geen verrassing, Mitsubishi flikte eerder dit jaar dat kunstje al met de nieuwe Mitsubishi ASX (Renault Captur) en op de eerste teaserplaat van vorig jaar was duidelijk een Clio met een Mitsubishi-neusje te zien. Een soort 'tussenoplossing', zo gaf Frank Krol, de topman van Mitsubishi Europa, eerder al aan. Ten overstaan van AutoWeek verklaart Krol dat deze Colt ervoor moet zorgen dat Mitsubishi grip houdt op de in Europa zo belangrijke markt voor compacte modellen. Verder is de hoop dat trouwe Mitsubishi-klanten dankzij de nieuwe ASX en Colt blijven plakken, totdat er op den duur meer nieuwe eigen modellen aankomen.

Achter de facelift aan

De nieuwe Mitsubishi Colt verschijnt op een handig moment, want de Renault Clio is onlangs gefacelift en Mitsubishi kon die vernieuwde Clio als basis namen. Dat is aan de neus direct te zien. De Mitsubishi Colt heeft immers ook een dieper en breder uitgesneden grille rond het logo. De invulling daarvan is uiteraard anders dan bij de Clio. Mitsubishi geeft de Colt enkele verchroomde inzetstukken mee om hem toch enigszins een eigen uitstraling te geven en de dagrijverlichting (standaard vanaf het tweede uitrustingsniveau) ziet er net even anders uit dan bij de Renault. De Mitsubishi Colt heeft ook altijd een wat andere voorbumper dan de facelift-Clio's die we tot op heden hebben gezien. De kans is groot dat we hier de bumper zien zoals de vernieuwde Clio die krijgt bij de minder bedeelde uitvoeringen.

Aan de achterkant zijn de aanpassingen beperkter gebleven. Net als bij de nieuwe ASX is de merknaam uitgeschreven op de achterklep en ontbreekt hier het merklogo. Dat laatste heeft tot gevolg dat de achteruitrijcamera nogal prominent aanwezig is in de 'pukkel' op de achterklep die bij de Clio netjes wordt verhuld door het Renault-logo.

Het zal je niet verrassen, maar het interieur is een feest van herkenning. De Colt heeft net als de Clio standaard een 7-inch digitaal instrumentarium en tegen meerprijs een 10-inch exemplaar. Centraal op het dashboard zit uiteraard hetzelfde 7- of optioneel 9,3-inch infotainmentscherm als bij de Clio. Een systeem dat behoorlijk naar wens is aan te passen. Zo kun je widgets selecteren en op het scherm tevoorschijn toveren zoals dat bijvoorbeeld ook op een smartphone kan. Alles, tot aan de lettertypes, is hetzelfde als in de Clio, maar dan aangekleed met Mitsubishi-emblemen.

Mitsubishi Colt.

Drie aandrijflijnen, vier uitvoeringen

Onder de motorkap kun je met een beetje speuren nog wel wat wybertjes aantreffen. Daar vind je, als je de hand stevig op de knip hebt gehouden, de 65-pk atmosferische 1.0 driecilinder die de Clio in Nederland moet ontberen. Dikke kans dat de vanafprijs van de Colt mede daarom wat lager ligt. In de praktijk zullen meer mensen voor de tweede optie gaan, de 1,0-liter driecilinder met turbo, die 90 pk vermogen opwekt. Beide benzinekrachtbronnen zijn gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De krachtigste en mogelijk interessantste versie is de Mitsubishi Colt Hybrid. Die heeft de 145 pk sterke aandrijflijn aan boord die je mogelijk kent van de Clio E-Tech Hybrid.

Mitsubishi houdt het met de uitrusting naar eigen zeggen expres lekker overzichtelijk. Dat betekent dat er een introductieversie (First Edition) en drie vaste uitrustingsniveaus (Pure, Intense en Instyle) zijn, die subtiele verschillen ten opzichte van elkaar met zich meebrengen. Denk daarbij aan andere wielen, 15-inch stalen of 16- of 17-inch lichtmetalen exemplaren, of bijvoorbeeld zwarte of meegespoten accenten op de koets.

De Mitsubishi Colt keert in oktober terug in de Nederlandse showrooms. Waarom zou je te zijner tijd nou de Clio kunnen laten staan voor deze Colt? Nou, om te beginnen hanteert Mitsubishi vijf jaar of 100.000 km fabrieksgarantie op alle modellen, dus daarin heeft de Colt een streepje voor. Daarbij is er de genoemde basismotor die de vanafprijs ongetwijfeld lager legt dan bij de Clio en wie weet dat er nog wat meer voordelen opduiken bij een vergelijking van de verschillende uitvoeringen en vergelijkbaar uitgeruste Clio's. Daar werpen we ongetwijfeld in Back to Basics nog een keer een blik op. Nu moeten we nog even op de prijzen wachten, die maakt Mitsubishi bekend in de aanloop naar de marktintroductie.