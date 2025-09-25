De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross is eigenlijk ‘gewoon’ een andere versie van de Renault Scenic E-Tech, hoewel Mitsubishi meer moeite heeft gedaan voor wat onderscheid dan normaal. Ook de prijs is onderscheidend, al staat daar ook wat tegenover.

De Mitsubishi Eclipse Cross werd eerder deze maand gepresenteerd en onderscheidt zich van de Scenic met onder meer een andere ‘grille’ en achterklep. Toch ziet de autoliefhebber meteen dat hier eigenlijk gewoon een Renault Scenic staat, al is dat gelukkig een prettige elektrische gezinsauto. De Mitsubishi is dat dus ongetwijfeld ook, en nu weten we wat de Eclipse Cross moet kosten. De eerste verrassing is dat Mitsubishi voorlopig alleen de grote 87 kWh-accu aanbiedt, gecombineerd met een 220 pk sterke elektromotor. De Scenic is er ook met 60 kWh en Mitsubishi zou die ook gaan aanbieden, maar voorlopig zien we daar niets van terug.

De Mitsubishi Eclipse Cross is er net als de Scenic in drie verschillende uitvoeringen, al hebben die hier wel een andere naam. Basisversie Intense kost €45.690, voor een Intense+ ben je €49.990 kwijt en topversie Instyle mag voor €52.990 mee naar huis. Daarmee is de Eclipse Cross weinig (Intense) tot flink (Instyle) duurder dan de Scenic, die afhankelijk van de gekozen uitvoering en na een flinke prijsverlaging €45.290, €46.790 of €50.290 kost. Grote uitrustingsverschillen kunnen we met een snelle blik op de prijslijst nog niet ontdekken, maar wijs ons gerust terecht op dit vlak. Eén belangrijk voordeel heeft de Mitsubishi wel, want het Japanse merk levert de auto af met 8 in plaats van 2 jaar garantie.