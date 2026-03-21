Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken

'Gebruikte Renault Clio gekocht bij particulier, na week rammel in versnellingsbak, airco kapot'

Verkoper geeft niet thuis, wat kun je?

Renault Clio
Een gebruikte auto van een particulier kopen geeft doorgaans minder zekerheden dan de aanschaf van een occasion bij een autobedrijf. Een AutoWeek-lezer schrijft ons dat de dochter van zijn kennis een gebruikte Renault Clio kocht van een particulier die na een week al kuren vertoonde: lawaai in de versnellingsbak en een airco die niet meer werkt. De verkoper geeft niet thuis, wat kan zij nu doen?

AutoWeek-lezer Gerrit Beunk uit Oss nestelde zich achter zijn toetsenbord, omdat hij begaan is met het automobiele leed van een bekende: “De dochter van een kennis van mij heeft een gebruikte Renault Clio gekocht bij een particulier. Al na een week lekte die koelvloeistof, begon de versnellingsbak lawaai te maken en werkte de airco niet. De verkoper geeft niet thuis, ondanks dat hier iets is verkocht wat niet deugt, lijkt mij. Kan zij daar nog wat mee? Want met deze auto wil ze liever niet verder.” 

Bewijslast ligt bij koper

Dit is een ideale vraag voor Sjaak Drinkenburg, lid van het Diagnose-panel van AutoWeek en juridisch expert bij DAS: “Dit gaat lastig worden nu hier géén sprake is van consumentenkoop (dit zou wél zo zijn indien dochterlief de auto van een professionele autohandelaar had gekocht). Wat je precies van een gebruikte auto mag verwachten, is afhankelijk van onder andere de betaalde prijs, de staat van onderhoud, de kilometerstand, de leeftijd en alle overige omstandigheden die aan de orde zijn bij het sluiten van de overeenkomst. Is er bijvoorbeeld een aankoopkeuring gedaan of niet, is onderzoek gedaan naar de (onderhouds)historie van de auto of niet, is de prijs redelijk, zijn er mededelingen gedaan en/of garanties gegeven door de verkoper en dergelijke. Als je bijvoorbeeld kunt aantonen dat de verkoper van deze gebreken op de hoogte was, maar dit bewust niet heeft gemeld, dan zou je deze daar nog wel op kunnen aanspreken, tenzij het bij aankoop klip en klaar was dat de auto deze gebreken bezat of had kunnen bezitten, gelet op leeftijd, kilometerstand en staat van onderhoud. De bewijslast ligt bij jou als koper: jij zult moeten aantonen dat de gebreken bij verkoop en levering al aanwezig waren.” 

53 Bekijk reacties
Renault Renault Clio Occasionvergelijker Auto onderhoud Diagnose

Lees ook

Nieuws
Renault Clio IV

Terugblik: ‘Nieuwe Renault Clio wordt een icoon’

Renault Clio Aankoopadvies

Renault Clio - Occasion Aankoopadvies

GTO OPC vs Clio RS

Dubbeltest: Opel Corsa OPC vs Renault Clio RS Trophy

Vergelijkende test
Triotest - Kia Rio - Renault Clio - Hyundai i20

Kia Rio - Hyundai i20 - Renault Clio

Vergelijkende test
Ford Fiesta ST - Renault Clio RS - Mini Cooper S

Test: Renault Clio RS Cup - Mini Cooper S - Ford Fiesta ST2

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (53)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.