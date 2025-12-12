Veel bagageruimte voor €5.000

Om genoeg kerstspullen te kunnen vervoeren, gaan we deze week op zoek naar een stationwagon. In verband met drukke binnensteden en krappe parkeervakken houden we het compact: een B-segmenter moet het worden. Jammer dat je nieuw geen compacte stationwagont kopen maar als occasion zijn ze er nog volop! Ons budget is €5.000.

Het segment van de compacte stationwagon is net zo bescheiden als de auto’s zelf. Ooit hadden we in Op Zoek Naar … aandacht besteed aan dit genre occasions. De ‘tweeling’ Seat Ibiza ST en Skoda Fabia Combi aangevuld met de jongste generatie Renault Clio Estate hebben we destijds geportretteerd. Ditmaal drie andere ruime compacts. Daarmee is dit segment wel zo’n beetje afgedekt.

Peugeot 207 SW XS 1.6 VTI - 2009 - 73.780 kilometer - €4.499

We beginnen onze zoektocht in Tilburg, waar we deze Peugeot 207 SW aantreffen. Een stukje onder ons budget, zodat we het overgebleven geld kunnen besteden aan een grondige technische inspectie - in de begintijd blonk de VTI niet uit in betrouwbaarheid, om een understatement te gebruiken. Wat vóór de 65-JKB-1 spreekt, is dat de enige eigenaar tot nu toe er niet veel mee heeft afgelegd en ‘m altijd door de merkdealer liet onderhouden, als we de aanbieder mogen geloven.

Die motorwissel maakte deel uit van de facelift van de 207, waarbij niet enkel zijn snoet nog wat meer aanwezig leek, maar ook het interieur werd verfraaid. In deze XS zijn prima zittende sportzetels gemonteerd. Ook is een panoramadak present evenals comfortverhogende zaken als cruisecontrol, airco, audio en elektrisch verstelbare buitenspiegels en dito voorportierruiten. En (uiteraard) de voor een stationwagon obligate dakrails die 75 kilo mogen dragen. Daarmee zijn we aanbeland bij gewichten en volumes, want daarom draait het deze week. Met standaard 337 liter bagageruimte is de 207 SW zeker niet de laadkampioen. Dat is hij evenmin met neergeklapte achterbank (wat heel simpel gaat), maar je hebt dan wel een vlakke laadvloer en een tildrempel die schittert door afwezigheid. Fijn! Aan een - optionele - trekhaak mag 1.150 kilo geremd.

Het onderstel van de 207 SW is soepel en comfortabel. De auto stuurt niet te licht, deint amper na op drempels en springt ook niet op korte oneffenheden. Dissonant vonden wij altijd het wat rubberachtige karakter van de versnellingsbak. De krachtbron kon ons wel bekoren: lekker soepel, snel en toch spaarzaam met brandstof. Wie qua techniek gezien liever op safe wil spelen, moet voor de pre-faceliftversies gaan. Daarvan zijn de motoren weliswaar wat minder zuinig en kwiek, maar wel robuuster. Bovendien vind je ze - uiteraard omdat ze ouder zijn - voor lagere vraagprijzen. Wel is het interieur minder fraai.

Signalement

Merk Peugeot

Type 207 SW XS 1.6 VTI

Bouwjaar juni 2009

Kilometerstand 73.780

Vraagprijs €4.499

Waar te koop? Little Budget Cars, Tilburg

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.598 cc

Max. vermogen 88 kW/120 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 160 Nm bij 4.250 tpm

Leeggewicht 1.202 kilo

Bagageruimte 337 l/1.258 l

Max. aanhanger geremd 1.150 kilo

Gem. verbruik 1:16,4 (NEDC)

0-100 km/h 9,6 s

Topsnelheid 200 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Renault Clio Estate TCe 100 Night & Day - 2011 - 125.788 kilometer - €4.940

Zie jij Frans comfort wel zitten, maar de gevoelige VTI-techniek niet, dan kun je ook bij Renault shoppen voor een Clio Estate, al staat de TCe turbomotor evenmin bovenaan in de betrouwbaarheidsstatistieken. Voor ons richtbedrag heb je de fraaie Laurens van den Acker-schepping met een hoge kilometerstand of zijn wat suffe voorganger met een pak minder ervaring. Omdat wij eerstgenoemde al eens in deze rubriek hebben gehad, bekijken we nu z’n voorganger. En dat doen we in Woerden waar deze Renault Clio Estate staat - opmerkelijk genoeg bij een Ford-dealer, terwijl Zeeuw & Zeeuw ook Renault voert! De kleine Fransman is twee jaar jonger dan zijn landgenoot, maar heeft een halve ton méér gelopen en dat verdeeld over vier eigenaren. Gelukkig zit een jaar Bovag-garantie bij de vraagprijs inbegrepen.

De Clio Estate is een slim wagentje: hij is veel lichter dan de 207 SW, maar de bagageruimte biedt 100 liter méér. Keerzijde van de medaille is dat de ruimte op de achterbank weer wat minder is. Bij neergeklapte achterbank wordt het verschil daardoor bijna nihil. Aan de aanwezige trekhaak mag 1.200 kilo geremd, de dakrails mogen 80 kilo torsen.

Ondanks de geblazen 1.2 is het voornamelijk comfort wat de klok slaat. Het meubilair, met wat te korte zittingen, kenmerkt zich door zachte kussens en weinig zijdelingse steun. Ergonomisch gezien is het dashboard in orde, maar het stuur staat wat vlak en de besturing voelt tijdens het rijden enigszins kunstmatig aan: bij het insturen gebeurt er in eerste instantie weinig, waarna de boel plotseling overgevoelig reageert. Wel vonden we diens versnellingsbak prettiger in het gebruik dan het 207-exemplaar.

Het onderstel kent een vrij zachte afstelling. In rechte lijn maakt de Clio Estate daardoor een volwassen indruk, maar biedt in bochten weinig rijdynamiek en ligt overhellen op de loer. Actiemodel Night & Day omvat zaken als cruise- en climatecontrol, parkeersensoren achter, privacy glass achter en leuk lichtmetaal, waardoor de auto aan schwung heeft gewonnen. Tevens koos de eerste eigenaar voor stoelverwarming - fijn in de winter!

Signalement

Merk Renault

Type Clio Estate TCe 100 Night & Day

Bouwjaar juli 2011

Kilometerstand 125.788

Vraagprijs €4.940

Waar te koop? Zeeuw & Zeeuw Ford Woerden, Woerden

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.149 cc, turbo

Max. vermogen 74 kW/100 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 145 Nm bij 3.000 tpm

Leeggewicht 1.095 kilo

Bagageruimte 439 l/1.277 l

Max. aanhanger geremd 1.200 kilo

Gem. verbruik 1:18,5 (NEDC)

0-100 km/h 11,2 s

Topsnelheid 184 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Mini Clubman One Anniversary - 2009 - 142.639 kilometer - €4.950

Is design belangrijk voor jou, dan kun je niet om de Mini Clubman heen. Omdat het oermodel zo klein was, kreeg -ie geen achterklep mee, maar twee deurtjes - een knal tegen je knar was hierdoor uitgesloten. De moderne Mini heeft die ook - een leuke gimmick. De oorspronkelijke Clubman had slechts twee portieren - heel normaal in die tijd. Maar daar kun je nu niet meer mee aankomen, dus kreeg de moderne Clubman een klein portiertje rechtsachter. Het uiterlijk, de rijeigenschappen en het premiumgehalte droegen eraan bij dat Mini’s nieuw én gebruikt aan de prijs waren. Voor 5 mille staan er weliswaar genoeg Clubmans te koop, maar vaak met hoge kilometerstanden. Bij deze Mini Clubman valt dat nog mee, al heeft hij wel de hoogste tellerstand van dit trio, bijeen gereden door drie ex-eigenaren. Het is een Anniversary in verband met het 50-jarig bestaan van de Mini in 2009. Van de 350 gebouwde exemplaren is dit nummer 209.

Met zijn lage zitpositie, wielen op de hoeken (en daardoor een vrij royale draaicirkel) en strakke stuureigenschappen rijdt de retro vormgegeven Brit als een kart. Het is daarom jammer dat de 29-JXH-4 een slechts een 1.4 van 97 pk onder het pronte kapje heeft. Voor de eerste eigenaar kennelijk voldoende, maar omdat het onderstel veel meer aankan, word je daar telkens mee geconfronteerd. Waar je eveneens mee geconfronteerd wordt - maar dan positief - is het kekke interieur met centraal de grote ‘stationsklok’. Voorin is er genoeg ruimte, achterin gaat het ook nog wel, maar de instap blijft wat behelpen. Helemaal achterin gaat er aanmerkelijk meer mee dan in de hatchback, maar van dit drietal draagt de Clubman toch de rode lantaarn.

De Clubman biedt meer comfort dan de hatchback, mede vanwege zijn langere wielbasis. Minder stuiterig, maar toch strak. Eveneens strak is de zesbak. Lichtmetaal, navigatie, cruisecontrol en airco zijn daarnaast ook aan boord. Nu nog een nieuwe eigenaar (m/v)!

Signalement

Merk Mini

Type Clubman One Anniversary

Bouwjaar september 2009

Kilometerstand 142.639

Vraagprijs €4.950

Waar te koop? Autobedrijf Wessels, Dedemsvaart

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.397 cc

Max. vermogen 70 kW/95 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 140 Nm bij 4.000 tpm

Leeggewicht 1.115 kilo

Bagageruimte 260 l/930 l

Max. aanhanger geremd 650 kilo

Gem. verbruik 1:18,5 (NEDC)

0-100 km/h 11,6 s

Topsnelheid 183 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke compacte stationwagon zou jij met je Kerstinkopen willen vullen?

Het segment van de compacte stationcars is altijd bescheiden geweest. Naast dit drietal heb je tevens de al genoemde Seat Ibiza ST en Skoda Fabia Combi. Heb je meer ruimte nodig zonder je budget op te willen of kunnen krikken, dan is de Dacia Logan MCV een dankbare pakezel. Zeg het maar: welke moet het worden?