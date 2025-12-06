De geheel nieuwe Renault Clio arriveert niet alleen als hybride, maar ook ‘gewoon’ met een turbo-benzinemotortje en een heuse handbak. In die vorm hijsen we hem graag op het Back to Basics-podium, want wat krijg je precies voor €26.990?

Renault Clio TCe 115 Evolution - €26.990

Jawel, €26.990 is de vanafprijs van de nieuwe Renault Clio. Dat klinkt als erg veel, maar is in het B-segment van 2025 heus concurrerend in Nederland. Voor net geen 27 mille krijg je in ieder geval wel een auto met een gezonde hoeveelheid vermogen, want zo zouden we 115 pk in een compacte auto toch wel willen omschrijven. De 1,2-liter driecilinder is bovendien gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, een uitstervend genoegen in het hedendaagse autolandschap. Overigens is de goedkoopste Evolution-versie er ook als Hybrid 160 met automaat. Dan betaal je €28.990 en ziet je Clio er precies zo uit als het exemplaar boven dit verhaal.

Bang dat zo’n ‘ouderwets’ benzinegestookte Clio niet groen genoeg is? Onterecht, want dankzij basiskleur ‘Vert Absolu’ is deze Clio zo groen als hij maar zijn kan. Het is ook nog meteen een metallic-lak. Een Clio in deze kleur is gek genoeg nooit een Esprit Alpine, want die sportieve topversie is nooit groen en standaard uni-wit. Renault biedt vrij veel andere kleuren aan en vraagt daarvoor een meerprijs van €700.

Die handbak is niet het enige klassieke basismodel-ingrediënt van deze nieuwe Renault, want we treffen zowaar ook wieldoppen aan. Die zijn op redelijk geslaagde wijze vermomd als lichtmetaal, maar toch. Het geoefende oog herkent de Evolution bovendien aan het ontbreken van privacy glass en de mat afgewerkte grille, die bij de duurdere Techno in hoogglans zwart is uitgevoerd. Priemende ledkoplampen zijn uiteraard wel standaard, net als die opvallende dagrijlichten in de bumper.

Het interieur maakt een complete indruk, niet in de laatste plaats door de sportief gevormde stoelen en het afgaande op de plaatjes alleraardigste bekledingsstofje. Het forse 10-inch touchscreen doet ook veel en biedt uiteraard Android Auto en Apple Carplay. Adaptieve cruise control is altijd aanwezig en airco ook, al betreft het hier wel de handmatige variant. Ook missen we in de basis-Clio een middenarmsteun, doet de auto het zonder regen- en lichtsensor, zul je deze Clio zelf moeten ontgrendelen met een knopje op de sleutel en is er voor het opladen van je telefoon altijd een snoertje nodig.

De keuze van de auteur

Geheel tegen de mode in is deze Clio nog aan te kleden met losse opties en pakketten. Zo kun je voor €800 het Pack Navigation kiezen met een uitgebreider Google-infotainmentsysteem met Play Store en meer speakers en voorziet het Pack Comfort voor €500 in een armsteun, elektrisch inklapbare buitenspiegels, een regensensor en keyless entry. Aantrekkelijke pakketten, maar ik zou vermoedelijk toch in een Techno eindigen. Die is met €28.990 weliswaar nog duurder dan een Evolution met Navigation en Comfort (dat zou €28.290 zijn), maar is ook nog luxer. Zo biedt de Techno alles van de genoemde pakketten, maar mooiere bekleding tot op het dashboard, lichtmetalen wielen en een draadloze telefoonlader. Als klap op de vuurpijl opent de Techno de poort naar het tijdelijk gratis verkrijgbare 'Pack Première'. Dat kost geen cent extra en levert stoelverwarming, in hoogte verstelbare voorstoelen, 18-inch lichtmetaal en wat extra veiligheidshulpjes op, waarmee er ineens een behoorlijk dikke Clio staat.

Volgens de configurator levert het ‘Pack Première overigens wel degelijk een kleine meerprijs op, vermoedelijk door de gestegen bpm vanwege die grotere wielen. Het totaal zou daarmee €29.509 worden. Vraag dat dus zeker even bij de dealer na, maar evengoed is dat pakket een mooie aanbieding. Qua kleur zijn we snel klaar: dat groen is uitstekend!