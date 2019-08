Dit is de Mercedes-Benz EQV

Mercedes-Benz voegt een volledig elektrisch model aan zijn gamma toe: de EQV. Zelf spreekt het merk over een MPV, want de volledig elektrische bestelbus is puur bedoeld voor personenvervoer. Zijn elektrische bereik? 405 kilometer!

De komst van een volledig elektrische V-klasse zat er al even aan te komen. Op de beursvloer in Genève eerder dit jaar nam Mercedes-Benz nog de Concept EQV mee. Nu is het tijd voor de productierijpe versie van de elektrische V-klasse. De 204 pk sterke elektromotor haalt zijn energie uit een 100 kWh-batterijenpakket waarvan 90 kWh inzetbaar is. Het rijbereik van de MPV komt met dit al uit op 405 kilometer. Onderweg wat extra pep nodig? De Mercedes-Benz kan aan de snellader met maximaal 110 kW kracht worden opgeladen. Binnen een uur ziet de Benz zijn batterijenpercentage dan van 10 naar 80 procent oplopen. De 5,14 meter lange EV haalt een maximumsnelheid van 160 km/h.

De bus is met verschillende interieurindelingen beschikbaar. Zo kunnen zes passagiers vervoerd worden op individuele stoelen, maar zijn er ook zitbanken beschikbaar, waardoor de auto 7 tot 8 personen kan vervoeren. De achterbak is goed voor 1.030 liter bagage. Verder heeft de EQV natuurlijk de laatste versies van het uitgebreide MBUX-multimediasysteem, hoewel het scherm niet zo breed uitpakt als in bijvoorbeeld de huidige A- en B-klasse. Aan de buitenkant verschilt de EQV van een reguliere V-klasse door een gewijzigd front met onder andere een dichte grille en nieuwe voorbumper. De stekker wordt in een opening in die nieuwe voorbumper geplugd.

De EQV voegt zich bij een elektrisch portfolio dat bestaat uit bijvoorbeeld de EQC, maar ook de eVito en eSprinter. De auto beleeft zijn publieksdebuut tijdens de IAA, de Nederlandse komst is vooralsnog onbekend.