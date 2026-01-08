Let op: donderdagavond verraderlijke gladheid

Regen kan donderdagavond voor verraderlijke gladheid zorgen, vooral in het binnenland en op lokale wegen en in woonwijken. Dat meldt Weeronline.

Weeronline legt uit dat de regen aan het eind van de middag begint in Zeeland en zich vervolgens verspreidt over het hele land. "Dit zal vooral op wegen, fietspaden en stoepen waar nog sneeuw ligt veel gladheid veroorzaken. Het laagje water valt boven op de sneeuw en kan het spekglad maken."

De regen die donderdagavond valt, kan de sneeuw op platte daken extra zwaar maken. "De sneeuw zal werken als een spons", aldus Weeronline. Op plekken waar veel sneeuw op het dak ligt, adviseert de weersite de sneeuw overdag weg te halen.

Donderdagochtend is het overigens ook glad.

Zoals eerder gemeld gaat de regen in het noorden en oosten aan het eind van donderdagavond over in sneeuw. Het blijft ook vrijdag nog sneeuwen. In totaal kan er volgens Weeronline 5 tot 15 centimeter vallen en plaatselijk nog meer. Het noorden krijgt met de meeste sneeuw te maken. Daar gaat het ook stevig waaien, wat voor sneeuwjacht zorgt. Daarbij jaagt de wind de sneeuw voort. Daardoor kan onder meer slecht zicht ontstaan.

Aankomend weekend gaat het volgens de weersite flink vriezen.