Lamborghini Huracán-opvolger voor het eerst te zien

Met Aventador-opvolger Revuelto heeft Lamborghini een nieuw tijdperk voor zichzelf ingeluid. Het tijdperk van hybride aandrijving. Naast de Revuelto gaat niet alleen de Lamborghini Urus aan de deels elektrische aandrijflijn, ook de opvolger van de Lamborghini Huracán moet eraan geloven. De laatste Lamborghini met enkel brandstofkracht, een Huracán nota bene, is al verkocht.

Is al die verandering maar lastig te verwerken? Prijs je dan gelukkig met het uiterlijk van de Huracán-opvolger. Ondanks de dikke laag camouflage is namelijk al goed te zien dat het wat dat betreft gewoon weer een Lamborghini pur sang wordt. De basisvorm lijkt sterk op die van de Huracán. Laat je niet in de war brengen door de Gallardo-achtige koplampen, want die zijn nep. De werkelijke koplampen zitten en stuk lager, zijn veel kleiner en geven de Huracán-opvolger net als de Huracán een behoorlijk agressieve blik.

Aan de achterkant neemt de kleine broer van de Lamborghini Revuelto wat meer afstand van de Huracán. Daar verwachten we lichtunits die sterk doen denken aan die van de Revuelto. Nu is de boel nog verpakt alsof er Reventon-achtige achterlichten zitten, maar reken maar dat daaronder veel minimalistischer lampen verborgen zijn. Net als bij de Revuelto lijken de uitlaateinden tussen de achterlichten te zitten. Behoorlijk hoog dus, daardoor is er nog meer ruimte lager op de bips voor een behoorlijke diffuser.

Het is nog even de vraag hoe de aandrijflijn van de Huracán-opvolger precies is opgebouwd. Naar verluidt is de komst van elektrokracht nog niet eens het meest schokkende nieuws, want het kloppend hart zou voortaan een biturbo V8 in plaats van de afzwaaiende atmosferische 5.2 V10 zijn. Dat is even slikken voor liefhebbers van de heerlijk jankende tiencilinder. Waarschijnlijk weten we begin volgend jaar meer.