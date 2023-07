Laatste Lamborghini met enkel een brandstofmotor verkocht

'De dag die je wist dat ging komen, is eindelijk hier,' zo stelde een Nederlandse liedjesschrijver ooit. Die taalkundig bijzonder twijfelachtige zin halen we vandaag weer eens van stal, want er is bij Lamborghini iets bijzonders, maar niet geheel onverwachts gebeurd. Het heeft namelijk zijn laatste auto's met enkel brandstofkracht verkocht. Dat meldt CEO Stephan Winkelmann aan het Duitse Welt. De Lamborghini Huracán en de huidige versies van de Urus zijn uitverkocht tot het einde van de productie en dat betekent dat er alleen nog maar orders kunnen worden aangenomen voor de plug-in hybride Lamborghini Revuelto.

Het zal waarschijnlijk nog wel een hele poos duren voordat de laatste Lamborghini zonder elektro-ondersteuning de fabriek uit rolt. Voor de Lamborghini Huracán valt het doek immers pas volgend jaar. Het is nog niet helder wanneer de Urus-zonder-elektrokracht het voor gezien houdt. In elk geval is de plug-in hybride Lamborghini Urus al in aantocht. Van een deels elektrische opvolger van de Huracán ontbreekt vooralsnog ieder spoor. Die mogen we eind 2024 verwachten en dus kan het nooit lang meer duren voordat daarvan een gecamoufleerd exemplaar opduikt. Overigens komt de eerste volledig elektrische Lamborghini, een 2+2, in 2028 en een jaar later verschijnt een volledig elektrische Urus. Waarschijnlijk is die laatste een neef van de elektrische Porsche Cayenne, die eveneens in de tweede helft van dit decennium zijn gezicht laat zien.