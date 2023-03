Lamborghini Revuelto: extreme Aventador-opvolger met 1.015 pk

Highlights

1.015 pk systeemvermogen

Nieuwe atmosferische V12

Drie elektromotoren

Topsnelheid van ruim 350 km/h

Met de Revuelto zet Lamborghini de bloedlijn waar legendarische modellen als de Miura, Countach, Diablo, Murciélago en Aventador deel van uitmaken voort. De Lambo-kenner die ervoor vreesde dat het huidige autoklimaat het einde zou betekenen voor de V12, die kunnen we tot bedaren brengen. Ook de Lamborghini Revuelto heeft namelijk weer een machtige 6.5 V12 achter de voorstoelen zitten. Het is nog een nieuwe ook!

De Aventador begon zijn carrière met een 700 pk sterke twaalfcilinder en kreeg later onder meer een 750 pk sterke SV-variant. Die SV werd na de 'Aventador-facelift' van 2016 in 2018 doorontwikkeld tot 770 pk sterke SVJ en in uitzwaaieditie Ultimae was de machine zelfs goed voor 10 pk extra. Al die varianten moeten hun meerdere erkennen in de splinternieuwe en zelfs nog 17 kilo lichtere V12 die de heren en dames in Sant'Agata Bolognese in de Lamborghini Revuelto hebben gehangen. In de nieuwste koning van het Lamb0-gamma ligt namelijk een sierlijke klomp staal van 218 kilo die net als in de Aventador 6,5-liter groot is maar die maar liefst 825 pk en 725 Nm opwekt. Maar daar blijft het niet bij.

Drie elektromotoren

De Lamborghini Revuelto is namelijk een plug-in hybride en dat betekent dat de V12 bijval krijgt van elektrokracht. De Revuelto heeft niet een en ook geen twee, maar maar liefst drie elektromotoren. Op de vooras zitten namelijk twee elektromotoren die de voorwielen aandrijven terwijl er zich direct boven de nieuwe achttraps automaat met dubbele koppeling een derde elektromotor bevindt die zich bezighoudt met de achterwielen. Elke elektromotor op de vooras is goed voor 150 pk en 350 Nm. De achterste elektromotor levert 150 pk en tot 150 Nm. Het systeemvermogen van de Lamborghini Revuelto bedraagt dan ook een heftige 1.015 pk. De elektromotoren worden aangestuurd door slimme software die in bochten het vermogen zo over de voorwielen verdeelt dat de Revuelto zich zo optimaal mogelijk door de bocht sleurt. In volledig elektrische modus zijn in de basis alleen de voorste twee elektromotoren actief, al springt het achterste exemplaar bij als de omstandigheden erom vragen.

De Lamborghini Revuelto is in staat om in 2,5 tellen een snelheid van 100 km/h te bereiken en jaagt vanuit stilstand in slechts 7 seconden naar een snelheid van 200 km/h. Z'n topsnelheid: meer dan 350 km/h.

Met een vleugje Miura

De elektromotoren putten hun energie uit een 1,55 meter lang, 30 centimeter hoog en 24 centimeter breed accupakket dat in lengterichting in het midden van de auto is geplaatst. Het pakket heeft een bescheiden capaciteit van 3,8 kW, wat er natuurlijk op wijst dat de Revuelto niet gemaakt is om lange stukken elektrisch mee te rijden. Het pakket kan met een 7 kW-lader opgeladen worden, al is ook de V12 in staat het pakket in slechts zes minuten weer vol te laden. De transmissie ligt dwarsgeplaatst achter de V12 om ruimte te maken voor het accupakket. Ook in de Miura en Essenza SCV12 lag de transmissie dwars achter de in twaalfcilinder. Wie de linker schakelflipper achter het stuur even ingedrukt houdt, schakelt in één keer meerdere versnellingen terug.

Koolstofvezelfestijn

De Lamborghini Revuelto is gebouwd rond een volledig uit koolstofvezel opgetrokken monocoque die 10 procent lichter is dan die van voorganger Aventador. Ook het voorste deel van het chassis, dat bij de Aventador van aluminium was, is bij de Revuelto uit het lichtgewichtgoedje opgetrokken en weegt daarmee 20 procent minder. Het wagengewicht bedraagt 1.772 kilo. Ter vergelijking: de Aventador LP 700-4 legde bij zijn introductie 1.575 kilo in de schaal. Onderaan de streep moet de Revuelto tot 25 procent stijver zijn dan de Aventador. De Revuelto heeft een gewichtsverdeling van 44:56 (voor:achter), heeft stijvere stabilisatorstangen voor (11 procent) en achter (50 procent) en heeft een stuurinrichting die 10 procent directer is dan die van de ultieme incarnatie van de Aventador: de Ultimae. De Revuelto snijdt volgens de Italianen tot maar liefst 61 procent efficiënter door de lucht dan die Aventador Ultimae en het spoilerwerk - vol actieve delen - levert het model tot 66 procent meer neerwaartse druk op. Koolstofkeramische remmerij met 41 centimeter grote schijven voor en 39 centimeter grote joekels achter met achtereenvolgens tien en zes zuigers moeten een op stoom gejaagde Revuelto weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen.

13 rijstanden

De Lamborghini Revuelto is te rijden in maar liefst 13 modi, waaronder het nieuwe Recharge, Hybrid en Performance die te combineren vallen met de standen Città (Stad), Strada (Weg), Sport en Corsa (Circuit). Middels twee draaiknoppen op het stuur maak je je keuze. In Città-modus rijdt de Revuelt0 zo veel mogelijk elektrisch. Handig voor in milieuzones. Het onderstel, de tractiecontrole en de automaat zijn in Città-modus gericht op zo comfortabel mogelijk cruisen. Het vermogen is in deze stand dan ook beperkt tot een uiterst bescheiden 180 pk. In Strada-modus stelt de V12 886 pk ter beschikking en in Sport-modus zijn de V12 en de elektromotoren goed voor een totaal van 907 pk. Pas in Corsa-modus geeft de aandrijflijn alles wat -ie heeft: de volle 1.015 pk dus.

Design

Eerlijk is eerlijk: het ontwerp van de Lamborghini Revuelto is geen grote verrassing meer voor wie onze website geregeld bezoekt. Al in januari konden we je het heftig gevouwen uiterlijk van de nieuwe grote broer van de Huracán al op patenttekeningen laten zien. Op foto's van de auto zelf komt het ontwerp beter tot zijn recht. In het met Y-vormen doorspekte design zien we designinvloeden van voorganger Diablo en Murciélago terug. Naar voren en omhoog scharnierende portieren zijn natuurlijk weer van de partij en zoals het een Lamborghini betaamt is de Revuelto weer gelardeerd met heftige hoeken en intense vouwen. Hoog in het achterste van de Revuelto zien we twee heftige stortkokers en de V12 laat zich door het achterdek heen zeer goed bekijken.

Interieur

Vanbinnen is de Lamborghini Revuelto helemaal een kind van deze tijd. Achter het stuurwiel zit een 12,3-inch groot digitaal instrumentarium en centraal in de cockpit vinden we een verticaal georiënteerd infotainmentscherm dat met een diagonaal van 8,4 inch eigenlijk opvallend bescheiden van formaat is. Ter compensatie zit er een derde display in de Revuelto. Die zit recht voor de koker van de bijrijder en meet 9,1 inch. De bijrijder kan informatie van zijn of haar display 'swipen' naar de andere twee schermen. De werkplek is afgewerkt met diverse soorten leer en materialen als microvezel.

De Lamborghini Revuelto is niet de eerste hybride Lambo. Ook in de Sián lag naast de V12 immers al een elektromotor. De Urus krijgt binnenkort de beschikking over een hybride aandrijflijn, de Huracán wordt in 2024 opgevolgd door een plug-in hybride en Lamborghini spreekt al over de komst van een tweetal elektrische modellen. Zo wordt de tweede generatie Urus die voor 2029 op de rol staat een EV en komt Lamborghini in 2028 met een volledig nieuw model met een elektrische aandrijflijn. Overigens verwachten we ook dat Lamborghini op termijn met een open Revuelto Roadster komt.