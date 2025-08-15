Lamborghini Fenomeno: extra zeldzaam, extra sterk

In de recente geschiedenis van het merk heeft Lamborghini al meermaals bewezen erg goed te zijn in het creëren van unieke of zeer zeldzame auto's op basis van modellen die in grotere aantallen gebouwd worden. Nu hebben de Italianen hun topmodel van stal gehaald als basis: de Lamborghini Revuelto. Vervolgens is daar een geheel andere koets op gezet én de aandrijflijn is gekieteld. Lamborghini gaat er slechts 29 stuks van bouwen en noemt 'm Fenomeno.

Met zo'n naam moet het wel iets heel bijzonders zijn en dat is het zeker. De Lamborghini Fenomeno verschilt op vrijwel elke hoek van zijn koets van de Revuelto, je ziet hooguit aan de raamstijlen (of het interieur) nog waar hij van afgeleid is. De neus doet meer denken aan die van de Temerario, het achterste van de Fenomeno oogt vooral uniek. Dat lijkt vrijwel uit één enorme diffuser te bestaan. In het hart daarvan zit een werkelijk immense opening waaruit de V12 zijn uitlaatgassen kwijt kan. Die 6.5 V12 levert nu maar liefst 845 pk, waar de Revuelto 825 pk tot zijn beschikking heeft.

Zoals je wellicht weet, blijft het niet bij het vermogen van de V12 alleen, want de Revuelto is een hybride en dat geldt ook voor de Lamborghini Fenomeno. Het systeemvermogen komt uit op 1.080 pk, waar dat bij de Revuelto 1.015 pk is. Het is al met al goed voor een 0-100 km/h-sprint in slechts 2,4 seconden en dat scheelt toch weer mooi een tiende. De topsnelheid is met 350 km/h overigens wel gelijk gebleven. Er komen zoals gezegd slecht 29 stuks van de Lamborghini Fenomeno, voor zo'n 3 miljoen euro per stuk.