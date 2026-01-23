Ga naar de inhoud
Kosten parkeerapps en -automaten terecht in boetes verwerkt

Hoge Raad doet uitspraak

10
parkeerboete bekeuring parkeerwacht parkeerpolitie

Gemeenten houden terecht rekening met de kosten van parkeerapps en -automaten bij het vaststellen van parkeerboetes.

Dat heeft de Hoge Raad vrijdag geoordeeld. Een automobilist was in cassatie gegaan bij de hoogste rechter, omdat hij vond dat zijn boete niet mocht bestaan uit een naheffing van ruim 65 euro, naast de 2 euro aan niet-betaald parkeergeld.

De gemeente kwam tot dit bedrag door de kosten van parkeerautomaten en -apps mee te rekenen, omdat deze onderdeel zijn van de parkeercontrole. Daar was de automobilist het niet mee eens.

De Hoge Raad kan zich wel vinden in de beredenering van de gemeente, net als het gerechtshof in Den Haag eerder al. De hoogste rechter van Nederland maakt die uitspraak nu definitief.

