Kia ProCeed gefacelift op pad

Zo'n drie jaar geleden onthulde Kia eerst de nieuwe Ceed, toen de Ceed Sportswagon en uiteindelijk ook de ProCeed. De ProCeed is grof gezegd de beste optie voor wie meer ruimte wil dan in de reguliere Ceed, maar een wat flitsender uiterlijk dan dat van de Ceed Sportswagon. Het moet gezegd worden; Kia zette er een uiterst opvallende en frisse auto mee op de markt. Natuurlijk is de ProCeed met z'n drie jaar nog bepaald niet op leeftijd, toch kunnen we wel stellen dat het ontwerp de tand des tijds goed doorstaat. Dat neemt niet weg dat er een opfrisser op de planning staat.

Een forse facelift hoeven we logischerwijs niet te verwachten, toch doet Kia er alles aan om de verandering zo goed mogelijk te verbergen. Uit wat er wel te zien is, kunnen we inderdaad opmaken dat de wijzigingen subtiel van aard zullen zijn. Reken aan de voorzijde op wat anders ingedeelde en mogelijk wat scherper gevormde koplampen en een wat gewijzigde grille. Aan de achterkant ziet het ernaar uit dat de ProCeed hooguit op detailniveau iets verandert. Ongetwijfeld treffen we binnenkort ook de Ceed en Ceed Sportswagon ingepakt en wel.

De ProCeed doet het overigens zeker niet slecht in Nederland qua verkoopaantallen, maar echt een knaller is het ook weer niet. Gemiddeld verkocht Kia er de afgelopen jaren zo'n 700 van, tegenover gemiddeld zo'n 2.500 Ceeds (inclusief Ceed Sportwagon) per jaar. Misschien dat de facelift de populariteit nog iets kan opschroeven. We houden er rekening mee dat de faceliftronde voor de verschillende Ceeds eind dit jaar of begin volgend jaar voltooid is.