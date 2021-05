Kia EV6 - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Kia EV6 is de eerste auto van Kia die als puur elektrische auto is ontwikkeld. De heftige EV6 GT met 584 pk baarde opzien, maar aan de andere kant van de prijslijst is de EV6 minstens net zo interessant.

Kia EV6 58 kWh

€44.595

De vanafprijs van de EV6 maakt dat hij nipt duurder is dan zijn familielid Hyundai Ioniq 5, maar hij is wel even een dikke €4.000 goedkoper dan een Tesla Model 3. Daarbij is de EV6 ook nog eens een flink stuk groter dan laatstgenoemde: met zijn lengte van 4,68 meter en wielbasis van 2,9 meter begeeft hij zich eerder in het vaarwater van EV's uit het hogere segment als de Jaguar I-Pace. De EV6 is leverbaar met meerdere aandrijflijnen. In deze rubriek nemen we de instapper als uitgangspunt: die heeft een accupakket met een capaciteit van 58 kWh, achterwielaandrijving en 169 pk. Daarmee accelereert de EV6 in 8,5 seconden naar de 100 km/h en topt hij bij 185 km/h. De actieradius bedraagt om en nabij de 400 kilometer.

Verder kan de instapversie van de EV6 standaard snelladen met een laadvermogen van 350 kW. Het accupakket is in dat geval in 18 minuten van 10 tot 80 procent op te laden. Mocht de accucapaciteit van 58 kWh niet toereikend zijn, dan staan er ook nog drie versies met een accu van 77,4 kWh op de prijslijst: met achterwielaandrijving (229 pk), vierwielaandrijving (325 pk) én als de eerder genoemde topversie GT. Met uitzondering van de GT zijn de andere twee versies alleen leverbaar in de uitrustingsniveaus EV6 Plus en GT-line. Dat drijft de prijs op, want het gat tussen de instapversie en de EV6 Plus met 77 kWh en achterwielaandrijving bedraagt €7.500. De volledige prijslijst is hier te zien.

Vandaag is rood

Kia durft en kiest als basiskleur voor de EV6 geen standaard grijs of wit, maar het opvallende 'Runway Red'. Het eigenwijze design van de EV springt er op deze manier in ieder geval nog meer uit. Mocht dat niet zo je ding zijn, dan moet je de portemonnee trekken, want de andere negen leverbare kleuren hebben allemaal een meerprijs van €795. De EV6 rolt op 19-inch lichtmetalen wielen. Liever een maatje groter? Dan moet je minimaal bij de vierwielaangedreven GT-Line zijn. De onderkant van de bumpers en de omranding van de spatborden zijn op de EV6 in het zwart uitgevoerd. De buitenspiegels zijn standaard eveneens in die kleur gespoten.

Die buitenspiegels zijn overigens elektrisch inklap- en verwarmbaar. Verder heeft de EV6 altijd privacy glass, ledkoplampen en -achterlichten, een licht- en regensensor en parkeersensoren rondom aan boord. Ook een achteruitrijcamera is aanwezig op de instapper om de bijna 5 meter lange EV6 makkelijker in te kunnen parkeren. Wanneer je parkeert bij een laadpaal, kun je de EV6 opladen met de bijgeleverde type 2-laadkabel van 5 meter lang. Eventueel heb je ook de mogelijkheid om de EV6 op te laden via het stopcontact met de bijgeleverde thuislader. Vergrendelen doet de EV6 automatisch dankzij de Smart Key.

Grote displays

De configurator laat het interieur van de instapversie van de EV6 niet heel goed zien, dus we hebben de foto's van het interieur van de EV6 Plus erbij gepakt. Bij de basisversie zijn de stoelen bekleed in een combinatie van zwart stof en 'vegan' leer, maar afgezien daarvan zijn de verschillen tussen de uitvoeringen op het eerste gezicht niet heel groot. Zo zijn de twee 12,3-inch schermen op het dashboard altijd aanwezig, inclusief het geïntegreerde navigatiesysteem en voorbereiding voor Apple CarPlay en Android Auto. Via Drive Mode Select kan de bestuurder de gewenste rijmodus kiezen. Ook beschikt de EV6 standaard over klimaatcontrole met twee zones. Goed nieuws voor mensen die vaak te kampen hebben met een lege telefoon: iedere inzittende heeft een eigen USB-aansluiting.

Om het ook bij kouder weer behaaglijk te houden in het interieur zijn de voorstoelen en het stuur zonder meerprijs verwarmbaar. Daarnaast kan de EV6, net als veel andere EV's, met de afstandbediening worden voorverwarmd. Ook batterijverwarming is standaard aanwezig om de accu op temperatuur te houden. Een warmtepomp is dan wel weer een optie van €995 op de basisversie van de EV6. Op het gebied van veiligheidssystemen kom je in ieder geval niets tekort: grootlichtassistentie, dodehoekassistentie, adaptieve cruisecontrol, actieve rijbaanassistentie en verkeersbordenherkenning zitten er allemaal op. Ook waarschuwt de EV6 voor kruisend verkeer als je achteruitrijdt en beschikt hij over een autonome noodremassistent.

Afgezien van de bovengenoemde metallic lak en warmtepomp zijn er geen losse opties verkrijgbaar voor de EV6. De EV6 Plus voegt aan de standaarduitrusting onder meer 'Vehicle-2-load' toe, een functie waarmee de EV6 bijvoorbeeld een andere auto kan opladen. Verder zijn dan onder meer stoelventilatie vóór met elektrisch verstelbare voorstoelen, stoelverwarming achter, een Meridian-geluidssysteem met 14 speakers en een elektrische achterklep inbegrepen. Ook de warmtepomp is standaard op de EV6 Plus. De GT Line voegt daar nog zaken als GT Line-bumpers, een glazen schuif-/kanteldak, aluminium pedalen, Matrix-ledkoplampen, een head-up display en snelwegassistentie aan toe. De GT beschikt in aanvulling daarop over GT-bumpers, een elektronisch instelbaar onderstel en een elektronisch sperdifferentieel, maar moet het stellen zonder de stoelventilatie. Soms moet je nu eenmaal offers brengen ...