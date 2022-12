Kia Optima (2014) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De eerste auto die in Europa Kia Optima heette, was destijds wellicht ook de eerste Kia die door het grote publiek écht mooi werd gevonden. In 2014 kreeg dit geslaagde model een facelift, waarbij vooral de achterkant vrij stevig werd beetgepakt.

De Kia Megentis, die in 2000 verscheen, heette elders in de wereld al Optima. In Europa werd die naam echter pas twee generaties later ingevoerd, in 2010. De auto die in dat jaar ten tonele verscheen, was getekend door meester-ontwerper Peter Schreyer. Met zijn zelfverzekerde front, hoge schouderlijn en aparte daklijn en C-stijl was het een unieke en herkenbare verschijning die door velen werd gewaardeerd. De auto oogt bovendien tot op de dag van vandaag vrij modern. Dat is voor een ontwerp van 12 jaar oud zeker niet vanzelfsprekend.

De facelift van deze Optima diende zich aan in 2014. De faceliftversie is in Nederland veel minder bekend dan het origineel, die dankzij zijn Hybrid-aandrijflijn en lagere bijtelling hier en daar nog wel wat (zakelijke) kopers vond. Die hybride bleef uiteraard na 2014, maar toen was de aandacht kennelijk alweer wat weggezakt. De facelift is een vrij uitgebreide, al valt dat niet direct op. De basis-indeling van het front blijft in 2014 bijvoorbeeld intact. Dankzij een andere voorbumper, een grotere grille en nieuwe koplampen met ingebouwde led-dagrijlichten is er hier het nodige nieuws te melden.



Het grote nieuws zit in 2014 vooral aan de achterkant. Kia vervangt de achterklep door een exemplaar met een wat duidelijker aanwezig ‘kneepje’ bovenaan. Het deel van de achterlichten dat in deze klep zit, wordt een stuk groter. Daarmee is het binnenste deel van elke lichtunit vanaf 2014 opvallend genoeg iets hoger dan het buitenste, waar dat voor de facelift andersom was. De bumper verliest zijn ‘vouw’ halverwege en wordt dus iets gladgetrokken. Verder ondergaat het interieur een moderniseringsronde, onder meer door de montage van een nieuw stuurwiel.

Voor wie de weg kwijt raakt tussen van al die witte Optima's: in de fotogalerij zie je eerst het faceliftmodel en daarna de pre-facelift. De volgorde daarna is oud-nieuw, oud-nieuw, oud-nieuw.