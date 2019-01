Jaguar regeert op ophef actieradius I-Pace

Veel Jaguar-rijders konden hun geluk niet op: nog voor de jaarwisseling stond hun I-Pace voor de deur. De elektrische Jag kreeg in het sprookje alleen al snel bezoek van de grote boze wolf, want negatieve reacties en ervaringen stroomden binnen op social media. De importeur geeft nu een reactie!

De Jaguar I-Pace ging net voor de jaarwisseling als warme broodjes over de toonbank. In 2018 stond de teller op ongeveer 3.500 stuks. De Brit was zelfs het bestverkochte model van afgelopen december. De uitlevering van al die auto’s kreeg echter al snel een keerzijde, want I-Pace-bestuurders waren massaal teleurgesteld in hun nieuwe auto. Vooral de actieradius van 470 kilometer werd bij lange na niet behaald. Daarnaast kwamen veel bestuurders van een koude kermis thuis tijdens het laden wat tientallen uren in beslag kon nemen. Na alle aandacht geeft Jaguar nu een reactie op hun officiële Facebook-pagina.

Jaguar laat weten dat de WLTP-actieradius van 470 alleen voor de lichtste versie geldt. Een luxer aangeklede en daarmee ook zwaardere I-Pace komt volgens metingen 415 kilometer ver op één acculading. Daarnaast kregen alle klanten hun elektrische Jaguar in de winter geleverd; een jaargetij waar de actieradius sterk terugneemt. Jaguar Nederland: “Omdat er meer energie nodig is voor het verwarmen van het interieur en de accu neemt de actieradius onder winterse omstandigheden af.” Ook een aantal andere factoren kunnen volgens de importeur de actieradius negatief beïnvloeden. Een grotere bandenmaat, winterbanden of een lage bandenspanning kunnen een hap uit de actieradius nemen. Het bereik hangt daarnaast natuurlijk samen met de rijstijl van de bestuurder.

Het merk deelt verder een tabel met cijfers van een onafhankelijke partij om de verwachtingen van alle bestuurders bij te stellen. De (nieuwe) cijfers:

Stad in de winter: 390 kilometer

Snelweg in de winter: 270 kilometer

Gecombineerd in de winter: 325 kilometer

Stad in de zomer: 555 kilometer

Snelweg in de zomer: 340 kilometer

Gecombineerd in de zomer: 430 kilometer

Een volger vraagt in een reactie onder het bericht op welke snelheid de snelweg-cijfers gebaseerd zijn. Jaguar geeft aan dat de precieze snelheid niet is aangegeven in het onafhankelijke onderzoek, maar dat er op de snelweg uitsluitend met hoge snelheden is gereden. De snelheid zal verder afhankelijk zijn geweest van het snelheidslimiet. Een andere volger stelt dat het vanavond gaat sneeuwen. Jaguar geeft hem de tip om de accu van de auto aan de laadpaal voor te laten verwarmen en ook de binnentemperatuur alvast een paar graden omhoog te zetten terwijl de auto nog aan de stekker hangt. Dat zou veel accu schelen!