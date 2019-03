Jaguar I-Pace uitgeroepen tot de Auto van het Jaar 2019

In Genève is het elk jaar vlak voor de grote persdagen van de salon tijd voor het ‘Auto van het Jaar’-feestje. Vandaag is de winnaar van dit jaar bekend geworden na een spannende race. De Jaguar I-Pace gaat uiteindelijk de geschiedenisboeken in als Auto van het Jaar 2019.

Bij de internationale verkiezing van Auto van het Jaar (Car of the Year, COTY) is de Jaguar I-Pace uitgeroepen tot de grote winnaar. De strijd ging dit jaar tussen zes Europeanen en één Koreaan. Bij de Europese finalisten werd Frankrijk goed vertegenwoordigd met de Peugeot 508, Alpine A110 en Citroën C5 Aircross. Verder werden ook de Mercedes-Benz, Ford Focus en Jaguar I-Pace genomineerd. De enige Aziatische auto in het gezelschap was de Kia Ceed.

Uit deze lijst koos de jury de I-Pace dus tot winnaar met een puntenaantal van 250 punten. Op de tweede plaats eindigde de Alpine A110 met hetzelfde aantal punten. Als nummer drie kwam de Kia Ceed (247 punten) uit de bus. Het was een spannende race, want tijdens de uitslag werd per land bekend gemaakt welke auto aan kop ging. Uiteindelijk kregen de Jaguar I-Pace en Alpine A110 hetzelfde aantal punten, maar bij een hertelling van de jurypunten werd de I-Pace toch als winnaar naar voren geschoven.

De I-Pace neemt het stokje over van de Volvo XC40, die vorig jaar tot de grote winnaar werd bekroond. Deze ging auto’s voor als de Peugeot 3008 (2017), Opel Insignia (2009), Renault Clio (2006) en Toyota Yaris (2000). In 1964 werd de titel Auto van het Jaar voor het eerst uitgereikt aan de Rover 2000.