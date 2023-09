In Londen is de slooppremie weer helemaal terug

Een jaar of veertien geleden maakten we in Nederland kennis met het fenomeen 'slooppremie'. Laat je auto slopen en krijg geld terug, of korting op een nieuwe auto. Dat in het kader van het vergroenen van het wagenpark. In Londen is dat weer helemaal terug van weggeweest.

Je kunt het je vast nog wel herinneren; in 2009 kwam uit Duitsland en de Verenigde Staten een fenomeen overwaaien naar Nederland: de slooppremie. De Nederlandse overheid stelde geld beschikbaar voor wie een oude personenauto of bestelauto liet slopen, met als doel om het Nederlandse wagenpark te verjongen en ook schoner te maken. Mensen belonen om een keuze te maken die beter was voor mens en milieu, geen gek idee op zich. Aan de andere kant zullen er ook zat prima auto's op de sloop gekomen zijn en kun je je afvragen hoe duurzaam dat dan is. Soms waren er gevallen die de autoliefhebber simpelweg snoeihard in het hart raakten, zoals de oude Peugeot 205 van collega Frank Jacobs die voor zijn leeftijd puntgaaf was en door een latere eigenaar toch echt naar de sloop is gebracht voor een slooppremie.

In Nederland liggen dergelijke praktijken alweer even achter ons, maar in de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk is het weer aan de orde van de dag. Vorig jaar trok de burgemeester van Londen namelijk 110 miljoen pond (€128 miljoen) uit voor slooppremies en dat werd afgelopen maand nog eens uitgebreid tot €187 miljoen. Het gaat hand in hand met het uitbreiden van de in 2019 ingevoerde zogenoemde Ultra Low Emission Zone (ULEZ) van Londen. Een zone waarbinnen personenauto's die niet aan uitstooteisen voldoen sinds eind augustus moeten betalen om er toegang toe te krijgen. In de praktijk geldt dit voor benzineauto's van voor 2006 en dieselauto's van voor 2015. Om de Londenaren tegemoet te komen bij het verjongen van het wagenpark, is er voor minder bedeelden 2.000 pond beschikbaar als ze hun niet-ULEZ-vriendelijke auto laten slopen.

Dit leidt - net als destijds in Nederland - ook weer tot acties van autofabrikanten die actief inspelen op de teruggekeerde slooppremie. Die komen vaak met eigen 'slooppremies'. Zo meldt de Britse tak van Volkswagen nu dat er tot 4.500 pond (€5.257) korting beschikbaar is als je je oude auto laat slopen. Die maximale korting geldt voor een Volkswagen ID5. Renault gaf eerder tot 2.000 pond (€2.337) korting en ook Tesla haakte erop in met tot bijna €5.000 korting als je je oude auto liet slopen.