Hyundai Kona Electric teruggeroepen voor accuwissel

Hyundai roept in ieder geval in thuisland Zuid-Korea onder meer de Kona Electric terug voor een accuwissel wegens potentieel brandgevaar. De terugroepactie lijkt ook wereldwijd te gaan gelden, al is daarover nog weinig bekend.

Hyundai heeft opnieuw te kampen met onzekerheden rond de accupakketten in onder meer de Kona Electric. In oktober werd er al een terugroepactie opgezet, die ook gold voor dik 7.800 Kona's Electric in Nederland. Bij zowel het accupakket met een capaciteit van 39 kWh als die met 64 kWh capaciteit zou kortsluiting kunnen ontstaan, met daaropvolgend brandgevaar. De terugroepactie werd gedaan om de software van het accumanagement te updaten en daarmee zou het gevaar wijken. Reuters meldt nu echter dat dat niet voldoende bleek te zijn en dat Hyundai daarom nu een wereldwijde tweede terugroepactie voorbereid voor 82.000 elektrische auto's.

In ieder geval in thuisland Zuid-Korea is Hyundai voornemens om het hele accupakket van getroffen auto's te wisselen. De accu's zijn afkomstig van LG Chem, dat volgens Reuters stelt dat Hyundai de mist in is gegaan met het voorbereiden van de accu's op snelladen. De accucellen zelf zouden niet de oorzaak van het brandgevaar zijn. Hyundai zou met deze tweede terugroepactie in totaal al omgerekend €741 miljoen kwijt zijn aan terugroepactie's voor elektrische auto's, waarvan het leeuwendeel de Kona Electric betreft.

Uiteraard vroegen we Hyundai Nederland of al bekend is wat dit voor Nederlandse Kona-eigenaren betekent. Mogelijk moeten er dus weer duizenden Kona's terug naar de dealer. Vooralsnog is dat nog niet duidelijk, laat men weten: "Momenteel is nog niet bekend bij ons welke impact dit heeft op het Nederlandse wagenpark. Zodra we dit weten zullen we hierover nadere mededelingen doen."