Hyundai en Uber Europa slaan handen ineen

Uber wil de vloot aangesloten auto's in toenemende mate volledig elektrisch maken. Daar zet het per 2025 volop in in Amsterdam en er volgen meer grote steden. In dat jaar wordt volgens de doelen al de helft van alle Uber-ritten in zeven grote Europese steden volledig elektrisch afgelegd. In 2030 wil Uber een volledig uitstootvrij wagenpark. Hyundai ziet hier een kans voor zijn elektrische auto's en beklinkt dat nu door een strategische samenwerking aan te gaan met het taxiplatform.

Hyundai stelt de Kona Electric en Ioniq Electric met korting beschikbaar aan Uber-chauffeurs. Op die manier moet het laagdrempeliger worden om met deze elektrische auto's als chauffeur voor het platform aan het werk te gaan. Uber-chauffeurs worden in hun app op de hoogte gebracht van de beschikbaarheid van de Kona Electric en Ioniq Electric. Op den duur worden ook andere elektrische modellen van Hyundai op deze manier aantrekkelijker gemaakt voor gebruik door de chauffeurs. Kijk er dus niet gek van op als bijvoorbeeld ook de nieuwe Ioniq 5 op den duur vaak in onze hoofdstad te zien is als Uber-taxi.