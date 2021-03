Hyundai roept 6.208 elektrische auto's terug in Nederland

Eind februari berichtten Zuid-Koreaanse media dat Hyundai in haar thuisland elektrische auto's, vooral exemplaren van de Kona Electric, terugroept om accu's te vervangen. Er zou nog steeds potentieel brandgevaar zijn, ondanks een eerdere software-update die ook hier in Nederland werd uitgevoerd. Het vervangen van de accu zou inmiddels de enige overgebleven optie zijn om het gevaar geheel te bezweren. Hyundai Nederland verklaarde destijds aan AutoWeek dat het nog uitzocht of hier in Nederland een dergelijke terugroepactie ook noodzakelijk zou zijn. Nu is de kogel door de kerk: in Nederland worden 6.208 auto's teruggeroepen naar de garage voor een accuwissel.

Het gaat om een vrijwillige terugroepactie, zo tekent BNR op. Het geldt voor 5.436 exemplaren van de Kona Electric en 772 van de Ioniq Electric, alle gebouwd tussen 4 mei 2018 en 2 maart 2020. Een iets kleinere groep auto's dan bij de eerdere terugroepactie. Hyundai stelt dat de accu alleen in 'zeer uitzonderlijke situaties defect kan raken en dan kortsluiting kan veroorzaken'. Er zouden wereldwijd vijftien gevallen bekend zijn waarbij dit tot brand leidde. De accu's zijn afkomstig van LG Chem, dat eerder volgens Reuters stelde dat Hyundai de mist is ingegaan met het voorbereiden van de accu's op snelladen. De accucellen zelf zouden volgens dat bedrijf niet de oorzaak van het brandgevaar zijn. Hyundai draait uiteraard voor de kosten op, het merk zou in totaal nu omgerekend zo'n € 741 miljoen kwijt zijn aan deze twee terugroepacties.