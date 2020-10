Hyundai roept Kona Electric terug wegens brandgevaar

Hyundai zet naar aanleiding van een mogelijke productiefout in de batterijen een terugroepactie op touw voor de Kona Electric. Dat maakt het Zuid-Koreaanse ministerie van Transport vandaag bekend. In totaal gaat het om 25.564 exemplaren die zijn gebouwd tussen september 2017 en maart 2020. Het is nog niet bekend wat voor gevolgen dit heeft voor de Nederlandse markt.

Aanleiding voor de terugroepactie, die op 16 oktober van start gaat, zijn dertien incidenten met de Kona Electric waarbij er sprake was van brand. Volgens Hyundai is dit mogelijk het gevolg van een productiefout in de batterijen, waardoor kortsluiting ontstaat. Bij de terugroepactie voert Hyundai een update aan de software uit en vervangt het de batterij waar nodig. AutoWeek is nog in afwachting van een reactie van Hyundai Nederland welke gevolgen de terugroepactie gaat hebben voor in Nederland geleverde exemplaren.

Batterijfabrikant LG Chem, die de batterijen voor de Kona Electric levert, zegt dat de exacte oorzaak van de brand nog niet bekend is. Een experiment dat in samenwerking met Hyundai is uitgevoerd, zou geen brand hebben opgeleverd. Daarom lijkt het LG Chem sterk dat een productiefout de oorzaak is. Wel heeft de batterijfabrikant toegezegd om in samenwerking met Hyundai verder te onderzoeken wat de mogelijke oorzaak van de branden kan zijn.