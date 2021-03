Hyundai Ioniq 5 razendsnel uitverkocht

Hyundai stelde eind februari de Ioniq 5 voor, een volledig nieuw elektrisch model dat niet alleen de eerste Hyundai op het E-GMP-platform is, maar ook de eerste in de basis als EV ontwikkelde Hyundai van de nieuwe Ioniq-modelfamilie. Het merk kondigde direct de komst aan van een speciale introductieversie, de Ioniq 5 Project 45. Die speciale uitgave van de Ioniq 5 was vliegensvlug uitverkocht.

De eerste reeks van de Ioniq 5 die in Europa op de markt komt, is deze afgeladen en motorisch meest krachtige versie van de elektrische nieuwkomer. Nederland is een van de eerste landen waar deze Ioniq 5 Project 45 leverbaar zal zijn. Er komen in heel Europa slechts 3.000 exemplaren van beschikbaar. Hyundai geeft aan dat er binnen 24 uur na het openen van de digitale orderboeken al bijna 9.000 inschrijvingen voor de Hyundai Ioniq 5 Project 45 op de digitale mat lagen.

Wie achter het net heeft gevist, hoeft niet te vrezen dat de Ioniq 5 aan zijn of haar neus voorbij gaat. De prijzen en vanafprijs van de reguliere versies van de Hyundai Ioniq 5 volgen namelijk pas later. Hier lees je alles over de Hyundai Ioniq 5 en de aandrijflijnen waarmee deze scherp gelijnde elektrische auto geleverd wordt. De Hyundai Ioniq 5 Project 45, vernoemd naar de Hyundai 45 Concept waar het design van de Ioniq 5 op is gebaseerd, had in Nederland een vanafprijs van €58.995. Een smak geld, maar daar krijg je wel een afgeladen versie én de 306 pk en 605 Nm sterke aandrijflijn met vierwielaandrijving voor.

De uitrusting omvat onder meer de 20-inch wielen, een dak met zonnecellen en het uitgebreide head-up display. De prijzen en vanafprijs van de reguliere versies van de Hyundai Ioniq 5 volgen later.