Hyundai Ioniq 5 N: 650 pk sterke elektrische hothatch!

Het Goodwood Festival of Speed is van oudsher een autofestijn waar de benzinedampen onder luid gebulder van de machines waar ze uitkomen je neusgaten binnendringen. Toch heeft Hyundai het Engelse autofestijn uitgekozen als podium om zijn allereerste volledig elektrische N-model te presenteren. De Koreanen zijn zelfverzekerd en dat is natuurlijk niet voor niets.

De Hyundai Ioniq 5 N is namelijk tot de tanden bewapend. Dacht jij dat het in dit segment niet veel gekker kan dan de Kia EV6 GT met zijn 585 pk sterke aandrijflijn? Ga er dan maar even goed voor zitten. De Hyundai Ioniq 5 N heeft namelijk twee samen - hou je vast - 650 pk sterke elektromotoren! Zeshonderdvijftig pk. Dat is 10 pk meer dan de absolute topversie van de Lamborghini Huracán: de STO...

Eerlijk is eerlijk: over dat vermogen beschikt de knotsgekke Ioniq 5 N niet altijd. Je moet er de N Grin Boost-modus voor inschakelen die maximaal 10 tellen actief is. Ook in 'normale modus' is de Ioniq 5 N echter een beul van een hot hatch. De voorste elektromotor levert 226 pk en is samen met het 383 pk sterke exemplaar op de achteras goed voor een systeemvermogen van 609 pk. In de speciale Boost-modus wringt de Ioniq 5 N 238 pk uit de voorste elektromotor en 412 pk uit het achterste exemplaar. In deze Boost-stand en dus met de volle 650 pk ter beschikking, ramt de Ioniq 5 N zich in slechts 3,4 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid ligt op een voor een EV zeer behoorlijk 260 km/h. Als enige van de Ioniq 5-familie heeft de N-versie overigens een 84 kWh accupakket en dus geen 58 kWh of 77,4 kWh groot exemplaar. Hoe ver de Ioniq 5 N op een volle lading komt? Dat is nog niet bekend.

Meer dan snel in rechte lijn

De Hyundai Ioniq 5 N is de eerste van een reeks elektrische N-modellen en dus wil het met deze allereerste elektrische N een statement maken. Elektrische auto's zijn wel vaker snel in rechte lijn, maar zijn door hun veelal relatief hoge wagengewicht niet per se dynamische pretmachines. Hyundai zegt alles op alles te hebben gezet om van de Ioniq 5 N wél een echte hot hatch te maken.

Vederlicht kan Hyundai de Ioniq 5 N natuurlijk niet maken. Wél heeft het de basis van de auto aanzienlijk verstevigd. Het chassis heeft 42 extra laspunten en voor 2,1 meter aan extra lijm. De bevestigingspunten van de elektromotoren en het accupakket zijn grondig verstevigd en ook de voorste en achterste subframes zijn versterkt. Dit alles moet de Ioniq 5 N vooral stijver maken. Hyundai zegt dat het de Ioniq 5 N de bestuurder een mate van feedback wil laten geven die overeenkomt met die van een lichtere hot hatch met verbrandingsmotoren. Ook de stuurinrichting moet hieraan bijdragen, die is namelijk verstevigd en de stuurbekrachtiging is zodanig afgesteld dat de bestuurder een beter beeld zou moeten krijgen van wat zich onder de auto afspeelt.

Hyundai heeft de Ioniq 5 N verder volgestopt met nieuwe software en systemen die aan de dynamiek van het model moeten bijdragen. Zo kun je de sterkste Hyundai ooit middels een N Pedal-geheten aangepaste variant van i-Pedal met alleen het gaspedaal laten versnellen en vertragen én strakker de bocht ingooien. N Drift Optimizer is een heuse driftmodus, een systeem met Torque Kick Drift dat het effect van het volledig intrappen en loslaten van een traditioneel koppelingspedaal van een auto met verbrandingsmotor moet simuleren. Meer technisch vernuft? De Ioniq 5 N heeft in elf standen in te stellen N Torque Distribution die het koppel reguleert dat op de voor- en achterwielen wordt losgelaten, en heeft achter een elektronisch sperdifferentieel.

Accuvoorbereiding

De Ioniq 5 N heeft niet alleen een groter accupakket dan de reguliere Ioniqs 5. Zo wordt het pakket door slim softwaremanagement minder hard getroffen door degradatie als gevolg van oplopende temperaturen. De N-versie heeft verbeterde software, het pakket wordt beter gekoeld en ook de elektromotoren zijn door betere koeling beter bestand tegen warmte. Met N Battery Pre-conditioning kun je het accupakket vooraf verwarmen voor kortstondige sprints of voor langduriger gestamp op het circuit. Het N Race-systeem - instelbaar in de standen Endurance of Sprint - past het energiegebruik aan, aan waar je de Ioniq 5 N voor wilt inzetten. De Sprint-modus is bedoeld voor bijvoorbeeld het zetten van een enkele snelle rondetijd terwijl Endurance de boel zodanig instelt dat je met de Ioniq 5 N een race zou moeten kunnen uitrijden.

Remmerij en geluid

Speciale remmen die voor 40 centimeter en achter 36 centimeter groot zijn moeten de Ioniq 5 N weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen. De lichtgewicht remmerij is gekoppeld aan Hyundai's N Brake Regen-systeem, het voor de N-versie aangepaste regeneratieve remsysteem waarmee je de beul van een EV met tot 0,6 G kunt laten vertragen. Het voordeel hiervan: de daadwerkelijke remmen worden minder gebruikt en raken dus minder snel op. Met als gevolg dat de remkracht behouden blijft.

En er zijn nog meer N-systemen. N e-shift is een systeem dat het gevoel van de achttraps automaat met dubbele koppeling van auto's als de i30 N moet simuleren. Door kortstondig de koppelstroom naar de wielen te onderbreken worden schakelmomenten gesimuleerd. N Active Sound+ werkt hiermee samen en is in staat om het geluid van een auto met verbrandingsmotor zowel in als buiten de auto na te bootsen. Daar heeft de Hyundai Ioniq 5 N acht luidsprekers voor in het interieur en twee exemplaren aan de buitenkant. N Active Sound+ kan het geluid van een geblazen 2.0 viercilinder simuleren en is niet alleen in staat om de RN22e audiotechnisch na te bootsen, maar kan zelfs het geluid van een straaljager met twee jets imiteren. Automobiele pret met EV's, Hyundai lijkt het te begrijpen. We sluiten het N-systemen-verhaal af met de vermelding van N Road Sense, software die als verkeersborden die bochtige wegen aankondigen herkent en direct adviseert de N-Mode in te schakelen.

Uiterlijk en interieur

De Hyundai Ioniq 5 N verraadt zijn sportieve dna zoals elk eerder N-model ook met zijn uiterlijk. Hij ligt 2 centimeter dichter tegen het asfalt, is dankzij uitbundige in carrosseriekleur uitgevoerde wielkastverbreders met luchtopeningen 5 centimeter breder dan een reguliere Ioniq 5 en is dankzij aangepast bumperwerk compleet met een heftige diffuser achterop 8 centimeter langer. De achterspoiler bovenaan de achterruit is ook nog eens een smak groter dan het exemplaar dat je er bij mildere Ioniqs 5 vindt. Het N-kenmerkende driehoekige derde remlicht vindt ook zijn weg naar de eerste elektrische N-Hyundai ooit. Interessant detail: de Ioniq 5 N is de enige Ioniq 5 met een achterruitenwisser.

De Ioniq 5 N is verder overladen met een reeks Luminous Orange kleurige details. Deze oranje kleur is voorbehouden aan elektrische N-modellen. Hyundai parkeert de Ioniq 5 N op aluminium 21-inch wielen waar breed Pirelli P-Zero-rubber in de maat 275/35 omheen is gevouwen.

Vanbinnen wordt je getrakteerd op sportstoelen, een reeks N-badges én op een speciaal sportstuur met de nodige knoppen om de vele rijmodi mee te kiezen en nieuwe systemen mee te activeren. Aan de zijkanten van de middentunnel zijn zachte kussens aangebracht om te voorkomen dat je na een stevig potje sturen met blauwe knieën huiswaarts keert. De sportstoelen zijn 2 centimeter lager in de auto gepositioneerd dan het reguliere meubilair. Net als aan de achterzijde van de Ioniq 5 N vind je op de deurpanelen een geblokt patroon dat naar een finishvlag verwijst.

Prijzen en informatie voor de Nederlandse markt volgen spoedig.