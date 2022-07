Hyundai RN22e: spectaculaire Ioniq 6 N met 585 pk

Hyundais N-divisie bewijst dat de elekrotechniek die Hyundai in de Ioniq 5 en Ioniq 6 heeft gestopt, ook uitstekend is te combineren met sportiviteit. Hyundais sportafdeling slaat tijdens het N-Day-evenement iedereen die daaraan nog twijfelde virtueel om de oren door er twee heftige studiemodellen te presenteren. Dit is de meest concrete: de RN22e.

Hyundai N heeft tijdens het in thuisland Zuid-Korea gehouden N-Day zijn spierbundels een elektrische lading gegeven. De sportafdeling van Hyundai vuurt namelijk niet één, maar twee studiemodellen op autoland af, de een nog spectaculairder dan de ander. De RN22e die naast de N Vision 74 zijn spierballen rolt, is de meest concrete van het stel. Het is namelijk overduidelijk dat het om een heftige en tot sportieve N-variant omgebouwde Hyundai Ioniq 6 gaat.

De RN22e is voor de Ioniq 6 wat de RN30 uit 2016 dat voor de i30 was: een vooruitblik op een elektrische sportversie. De RN30 Concept droogde uiteindelijk op als het eerste N-model van Hyundai: de i30 N. De mogelijke N-variant van de Ioniq 6 wordt echter niet de eerste elektrische Hyundai die de N-behandeling krijgt. Die eer is namelijk voor de Ioniq 5. Al meerdere keren zijn testexemplaren van de Ioniq 5 N in het openbaar verschenen. Dankzij deze RN22e weten we tot op zekere hoogte nu ook wat we van die Ioniq 5 N kunnen verwachten.

585 pk en 740 Nm

Aan elektrische spierkracht heeft de RN22e bepaald geen gebrek. De heftige concept-car heeft namelijk twee elektromotoren die samen 585 pk en 740 Nm leveren. Komen die cijfers je bekend voor? Dan kan heel goed kloppen. De Kia EV6 die zijn E-GMP-basis met de Ioniq 5 en 6 deelt heeft als GT namelijk exact dezelfde aandrijflijn. Dat betekent dat de RN22e stiekem een stuk concreter is dan je denkt! In de bodem zit de bekende 77,4 kWh accu. De topsnelheid van de Hyundai RN22e ligt boven de 250 km/h. Hoe lang de 0-100-sprint duurt, vermeldt het verhaal niet, maar reken er maar op dat het net als in de Kia EV6 GT in slechts 3,5 tellen is gepiept.

Volgestopt

Als eerste concrete vooruitblik op een volledig elektrisch model van Hyundai N is de RN22e volgestopt met pretverhogende zaken. Zo geeft de N-divisie van Hyundai N aan dat de meeste modellen een elektronisch sperdifferentieel en Corner Carving Differential krijgen, die de nadelen van het onvermijdelijk hogere gewicht van EV's zoveel mogelijk naar de achtergrond moeten drukken. Hyundai omschrijft de RN22e als een rijdend laboratorium en dus stampt de N-club er direct een experimenteel torque vectoring-systeem in.

De vermogensverdeling over de voor- en achterwielen is dankzij een reeks rijmodi behoorlijk variabel. Om de in hoog tempo rondzoemende RN22e weer fatsoenlijk tot bedaren te brengen, is de concept-car voorzien van op circuitgebrek afgestelde remmerij met klauwen met vier zuigers en schijven met een diameter van 40 centimeter. Hyundai N geeft aan dat het remsysteem door kleine ingrepen te doen ook gebruikt kan worden om overhellen in bochten verder terug te dringen. Zowel vanbinnen als vanbuiten moet de RN22e dankzij een N Sound+ gedoopt systeem ook op prettige wijze de trommelvliezen bereiken.

Om het gewicht van de heftig ogende Hyundai RN22e relatief binnen de perken te houden, is de showauto volgehangen met onderdelen die middels een 3D-printer uit lichtgewicht materialen zijn vervaardigd. De RN22e is een behoorlijk uitgebouwde Ioniq 6 met 'verdwenen' achterportieren, opgeklopte wielkasten met een koelopening achter, sportief bumperwerk, een indrukwekkende diffuser, een grote vleugel achterop, extra luchtinlaten naast de met 'booskijkers' uitgevoerde koplampen en een voorklep met daarin een extra koelsleuf. Het is dus meer dan slechts een Ioniq 6 met een achterspoiler.

Hyundai Ioniq 5 N

Zoals gezegd wordt de Hyundai Ioniq 5 N het eerste elektrische N-model. Die komt in 2023 op de markt. We gaan er vanuit dat die auto - zoals eerder voorspeld - de 585 pk sterke aandrijflijn krijgt die ook in deze RN22e is gehangen. Ongetwijfeld heeft Hyundai niet zomaar de Ioniq 6 naar voren geschoven als uithangbord van de technische kennis en kunde van zijn N-afdeling. Reken er dan ook maar op dat de Ioniq 6 na de Ioniq 5 de volgende Hyundai is die een N-behandeling krijgt.