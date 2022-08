Hyundai HB20S: volwassen compacte sedan

Hyundai heeft een van zijn compactere sedans een behoorlijk ingrijpende opfrisbeurt gegeven. We hebben het over de Hyundai HB20S, een auto die er na zijn facelift een stuk volwassener uitziet.

Conventionele sedans zijn in Nederland al jaren niet zo populair meer. Autofabrikanten hebben daarbij geregeld moeite gehad om sedans in de compacte middenklasse en daaronder aan de man te brengen. Lang niet altijd kwamen de proporties lekker uit de verf, iets dat we ook buiten Europa zien. Hyundai heeft onder meer een sedanversie van de i10 op de internationale verkooplijsten staan. Die Grand i10 Sedan is niet de enige sedan van het merk die we hier niet kennen. Hyundai verkoopt de Accent/Verna, de Celesta, de Elantra, de Lafesta, de Mistra, de Sonata en ga zo maar door. In Zuid-Amerika is de HB20S de kleinste sedan van het merk. Hatchbackbroer HB20 ging onlangs onder het mes en nu is ook sedanversie HB20S grondig vernieuwd.

De Hyundai HB20S ondergaat kort door de bocht genomen dezelfde facelift als hatchbackversie H20. Dat is natuurlijk niet zo gek, feitelijk zijn immers het carrosserievarianten van dezelfde modelfamilie. Dat betekent dat ook de HB20S een compleet nieuwe snuit krijgt aangemeten, een front dat de sedan een minder onbevangen blik geeft dan het origineel. Met zijn kleinere, gemener kijkende koplampen en van concave lijnen ontdane grille vertoont de HB20-familie nu gelijkenissen met de serieuzere, grotere modellen van het merk. Net als bij de hatchbackversie gaat ook de achterkant van de HB20S volledig op de schop. De oude van elkaar gescheiden achterlichten maken plaats voor optisch aan elkaar geknoopte exemplaren, compleet met een over de breedte van de bips lopende ledstrip. De kentekenplaat verhuist van de achterbumper naar de achterklep, het Hyundai-logo zit voortaan op de in de achterklep geïntegreerde achterspoiler.

Komt deze Hyundai HB20S naar Nederland? Welnee. De letters 'HB' in de modelnaam staan voor Hyundai Brasil en dat geeft natuurlijk aan dat het model speciaal voor de Zuid-Amerikaanse markt en in het bijzonder voor die van Brazilië is ontwikkeld. Op de motorenlijst staan een bescheiden 80 pk sterke 1.0 en een 120 pk sterke 1.0 T-GDI. De HB20-reeks is voor Hyundai behoorlijk belangrijk. Hoewel bedrijfswagen Fiat Strada in 2021 de best verkochte auto in Brazilië was, mocht HB20-reeks van Hyundai mocht zich er de best verkochte personenauto noemen. Er werden vorig jaar 86.455 HB20's verkocht, iets meer dan van de Fiat Argo (84.644 stuks). Andere Zuid-Amerikaanse tegenspelers van de HB20 zijn de Chevrolet Onix en Volkswagen Gol.

Is de Nederlandse markt klaar voor de terugkeer van de sedan als tegenreactie op de wildgroei aan SUV's en cross-overs die is ontstaan? We zijn benieuwd naar jullie meningen.