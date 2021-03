Hyundai Mistra vanuit alle hoeken

Wie bij het zien van deze opvallend gelijnde Hyundai Mistra direct met de portemonnee in de aanslag zit, moeten we teleurstellen. De Hyundai Mistra is een door de Chinese joint-venture Beijing Hyundai ontwikkelde sedan die alleen op de Chinese markt verkocht wordt. Dat dat best een gemis is, blijkt wel uit de technische specificaties.

De Hyundai Mistra is een 4,78 meter lange sedan die op het N3-platform staat dat in 2019 onder de toen nieuwe Sonatadebuteerde. Die basis zit ook onder de nieuwe Kia Sorento. Ook de Hyundai Santa Fe maakt van die technische basis gebruik. De Mistra is een sedan die zich in China tussen een hele zwik hier onbekende sedans nestelt. In feite is de Mistra, die een wielbasis heeft van 2,77 meter, het model dat in China net boven de nieuwe Elantra komt te staan, een model dat zij-aan-zij wordt verkocht met de oude Elantra. Een plekje boven de Mistra staat de Lafesta. Ruim lijkt de Mistra alleszins, de bagageruimte van de sedan heeft namelijk een inhoud van 530 liter. Ter vergelijking: een E-klasse Sedan slikt achterin slechts 10 liter meer ...

De nieuwe Mistra heeft een excentriek vormgegeven exterieur, een wereld van verschil met het vorige model. Niet alleen heeft de Hyundai Mistra een opvallende snuit met een brede grille en over twee verdiepingen verdeelde verlichting, maar ook een intens achterste met aan elkaar geknoopte lichtunits. Op de flanken zien we twee naar het midden van de auto toelopende vouwen. Het interieur van de Mistra is helemaal 'Hyundai 2021' en dat betekent dat ook deze Chinese nieuwkomer een opvallend vormgegeven stuurwiel krijgt met daarachter een digitaal instrumentarium dat visueel is versmolten met het infotainmentscherm ernaast.

De basismotor van de Hyundai Mistra is een 143 pk en 178 Nm sterke 1.8 MPi, een turboloze viercilinder die altijd is gekoppeld aan een cvt-transmissie. Hoewel die machine misschien niet het modernste stukje Hyundai-techniek is, levert het de auto wel een vriendelijke instapprijs op van omgerekend zo'n €17.200. Hyundai levert de Mistra ook met een geblazen 1.5 T-GDI, een 170 pk en 254 Nm sterke viercilinder die niet aan een cvt, maar aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling is gemonteerd. Interessanter is de volledig elektrische variant van de Hyundai Mistra. Hyundai levert de Mistra namelijk ook met een 57 kWh groot accupakket waarmee de auto een actieradius van 520 kilometer moet kunnen halen. Let wel, dit is gemeten volgens de niet bepaald nauwkeurige NEDC-methode. De elektrische Hyundai Mistra heeft een 184 pk en 310 Nm sterke elektromotor op de vooras. Z'n topsnelheid: 165 km/h. De vanafprijs van deze elektrische Mistra ligt in China op omgerekend €22.970. Zoals gezegd komt de Hyundai Mistra niet naar Nederland.