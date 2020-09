Hyundai Grand i10 Sedan is los

De huidige en nog kakelverse i10, zoals Hyundai die in de Nederlandse showrooms plaatst, wordt in landen als India als Grand i10 Nios verkocht. Die Indiase versie van de i10 heeft een wielbasis die met 2,45 meter twee centimeter langer is dan die van 'ons' exemplaar. De totale wagenlengte is met 3,81 meter maar liefst 14 centimeter groter. Die Grand i10 Nios heeft in de vorm van de Hyundai Aura een sedanbroertje, die nu als Grand i10 Sedan voor de Zuid- en Midden-Amerikaanse markt is gepresenteerd. Ook brengt Hyundai de Grand i10 Nios naar deze markten, al gaat die vijfdeurs er simpelweg als Grand i10 door het leven.

De Grand i10 Sedan is net als de Aura op 5 millimeter na vier meter lang. De uiterst compacte vierdeurs heeft net als zijn eerder gepresenteerde Indiase broers een neusje dat net even anders is dan dat van de Europese versies. De hier bekende i10 heeft in zijn grille twee ronde led-elementen, terwijl de stoerder aangeklede N-Line-uitvoering op die plek drie meer verticale ledstreepjes heeft. De nieuwe Grand i10 krijgt net als zijn Indiase Grand i10 Nios-tweelingbroer een grille met aan weerszijden enkele boemerangvormige ledjes. De Grand i10 Sedan heeft hier aan elke kant twee van die haakse ledlampjes. De bagageruimte van de Grand i10 Sedan heeft een inhoud van 402 liter. Fors meer dan de 260 liter die de Grand i10 (hatchback) opslokt, die dus weer iets meer bagageruimte biedt dan de Europese i10 die het tot 252 liter schopt. Zijn we er nog?

De nieuwe Grand i10 (hatchback) en Grand i10 Sedan zijn straks leverbaar met een 83 pk 1.2 benzinemotor, die naar keuze is te koppelen aan een handgeschakelde vijfbak, dan wel aan een viertrapsautomaat. De dieselmotor die Hyundai in India in de Grand i10 Nios en in de Aura lepelt, een 1.2 CRDi met 75 pk, komt niet naar de Amerikaanse markten. Je kunt van het ontwerp van de Hyundai Grand i10 Sedan en zijn identieke Aura-broer zeggen wat je wil, maar het is wel duidelijk dat de designafdeling het sedannetje sprankelender heeft vormgegeven dan voorganger Xcent. Daarvan werd de laatste generatie in 2014 gepresenteerd. In 2017 werd het model subtiel gefacelift. Net als de Xcent destijds, komen de Grand i10 (hatchback) en Grand i10 Sedan niet naar Nederland.