Hyundai Elantra N: supersportieve sedan

Terwijl wij Europeanen de Hyundai i30 N kregen voorgeschoteld, keek de rest van de wereld jaloers toe. Nu zijn de zaken omgedraaid, want dit is de Hyundai Elantra N.

Helemaal correct is het bovenstaande niet. In onder meer Noord-Amerika staat sinds de introductie van ‘onze’ i30 N immers ook de Hyundai Veloster N klaar, een auto die wij in Europa niet kennen. De nieuwe Elantra N is echter een stuk praktischer dan die opmerkelijke, asymmetrische coupé. Gebaseerd op de reguliere Elantra, Hyundai’s C-segmenter voor plaatsen waar sedans worden verkozen boven hatchbacks, is de auto maar liefst 4,66 meter lang.

Net als bij de reeds bekende N-modellen zorgt een 2,0-liter viercilinder turbomotor voor de aandrijving. Met 280 pk en 393 Nm is die net even wat krachtiger dan het blok dat in de krachtigste i30 ‘N2’ wordt geschroefd en daar 275 pk en 353 Nm levert. Bovendien is er via een soort overboost-functie tijdelijk 290 pk beschikbaar. Waar ‘onze’ i30 N Fastback 6,1 seconden nodig heeft voor het sprintje van 0 naar 100 km/h, heeft de Elantra N aan 5,3 tellen genoeg. De topsnelheid ligt net als bij het Europese equivalent op 250 km/h.

Wie vreest voor het einde van de handbak krijgt weer even uitstel, want de Elantra N wordt gewoon met drie pedalen geleverd. Wie dat niet wil, kan opteren voor een razendsnelle DCT-automaat.

Om al die kracht op een goede manier het asfalt te krijgen, beschikt de Elantra N over een elektronisch sperdifferentieel. Hyundai voorziet in een stel serieuze remmen en past uiteraard het onderstel aan. Aan de buitenkant zien we de bekende N-aanpak, in het geval van de gefotografeerde auto onderstreept door de typische babyblauwe kleur. Een zwarte neus, agressief aangeklede bumpers en grote wielen laten het van huis uit al scherpe Elantra-ontwerp nog wat agressiever uit de verf komen.