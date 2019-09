Nieuwe Chevrolet Onix én Onix Plus gepresenteerd

De Onix is een Chevrolet die je zeer waarschijnlijk nog nooit in Europa hebt gezien. De 3,93 meter lange hatchback met een opvallend stompe neus is immers in Brazilië ontwikkeld, speciaal voor de Zuid-Amerikaanse markt. De Zuid-Amerikaanse Chevrolet-showrooms worden momenteel nog gevuld door de eerste generatie van het model, een auto die in 2012 werd gepresenteerd als opvolger van de Chevrolet Celta. De Onix, die in feite fungeert als Chevrolet's Zuid-Amerikaanse instapmodel, heeft een technisch identieke sedanbroer die afhankelijk van de markt waarin hij wordt verkocht als Prisma of als Onix Prisma door het leven gaat. De complete Onix-lijn wordt nu vervangen door een nieuwe generatie. Daarbij zet Chevrolet een streep door de Prisma-benaming van de sedanversie, de Onix-met-kont heet voortaan simpelweg Onix Plus. Voor Chevrolet is de lancering van deze nieuwe Onix behoorlijk relevant, daar de uitgaande generatie in ieder geval in Brazilië, van 2015 tot en met 2018 het best verkochte model was. Pak 'm beet de helft van alle 434.364 auto's die Chevrolet vorig jaar in Brazilië verkocht, was een Onix.

De nieuwe Onix Plus, dus de sedanversie van de nieuwe Prisma, werd eerder dit jaar al aan de Chinese consument getoond, maar is nu in zijn Zuid-Amerikaanse maatpak gepresenteerd. Daarbij brengt Chevrolet nu voor het eerst de nieuwe Onix, de hatchback dus, in beeld. De Onix Plus meet 4,47 meter in de lengte, is 1,47 meter hoog en 1,73 meter breed. De wielbasis meet 2,6 meter. Daarmee groeit de sedan behoorlijk ten opzichte van het 4,28 meter lange uitgaande model. De wielbasis van de uitgaande Onix en (Onix) Prisma is 7 centimeter korter dan die van deze volledig nieuwe generatie. Zowel de hatchbackversie als de sedan staan op het GM GEM-platform, een basis die voluit 'Global Emerging Markets-platform' heet.

Chevrolet is nog niet erg scheutig met zijn informatievoorziening. Hoeveel langer de Prisma Plus is ten opzichte van de Prisma (hatchback), houdt het bedrijf nog even onder de pet. Wel weten we dat de bagageruimte van de Prisma Plus 469 liter bedraagt, grofweg overeenkomstig met het laadruim van een Peugeot 308. Let wel, daarmee slokt de nieuwe sedan nagenoeg net zoveel op als een Audi A4 Limousine (480 liter).

Grote stap

De Latin NCAP, de Zuid- en Midden-Amerikaanse evenknie van de Euro NCAP, hamert de laatste jaren (terecht) op het verbeteren van de in groeimarkten veelal erbarmelijke standaard veiligheidsuitrusting. Zo is het niet altijd vanzelfsprekend dat er twee airbags aanwezig zijn. Chevrolet lijkt aan de oproep van Latin NCAP gehoor te hebben gegeven. De standaarduitvoeringen van zowel de Onix als Onix Plus die in november op de Zuid-Amerikaanse markt komen, scoren namelijk netjes de volle vijf NCAP-sterren. Het vorige model werd met - jawel - één ster naar huis gestuurd. Zes airbags zijn voortaan standaard. Daarnaast maken de nieuwkomers kennis met een hele rits moderne, comfortverhogende technieken. Denk aan optionele zaken als het MyLink 3-infotainmentsysteem dat zowel Android Auto als Apple CarPlay ondersteunt en een inductielader voor telefoons. Het interieur oogt stukken moderner dan het exemplaar in de uitgaande generatie Onix, hetzelfde valt te zeggen over het design dat Chevrolet de nieuwe koetsen heeft meegegeven. Het is helemaal in lijn met het voorkomen van auto's als de Cruze.

Op de Zuid-Amerikaanse motorenlijst zet Chevrolet vooralsnog slechts twee motorversies. Er is een atmosferische 1.0 driecilinder die 82 pk en 104 Nm sterk is én een geblazen versie van dezelfde 1.0 die 116 pk en 165 Nm levert. Schakelen kan zowel met de hand als met een automaat met zes verzetten. De Onix heeft in Brazilië een vanafprijs van ongeveer €12.900. Voor de Onix Plus vraagt Chevrolet minimaal zo'n €12.200. Inderdaad, daarmee is de Onix Plus, de ruimere sedanversie, dus zo'n €700 goedkoper. Deze prijzen zijn voor de basisversie die standaard beschikt over zaken als airco, tractiecontrole, centrale deurvergrendeling, elektrisch bedienbare ruiten, een multifunctioneel stuurwiel, USB-aansluitingen voor én achter en een snelheidsbegrenzer. Overigens blijft zowel de oer-Onix als z'n Onix Prisma-broer nog even in productie. De auto's krijgen de toevoeging 'Joy' achter hun naam en zullen als Onix Joy nog een aantal jaar naast deze nieuwe Onix en Onix Plus worden verkocht tegen een gunstigere prijs.

De Onix Joy, die in deze vorm nog even mee mag náást de nieuwe Onix en Onix Plus: