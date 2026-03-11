De nieuwe bijtellingsregels voor de youngtimer zetten vorig jaar de handel op zijn kop. Maar nu haalt de bedenker van het plan bakzeil: hij komt met een motie om de regeling te bevriezen. In dat geval kan de huidige berijder gewoon met de bekende bijtelling doorrijden!

Er ging een schok door youngtimerland toen vorig jaar de bijtellingsregeling voor auto's ouder dan vijftien jaar op de schop ging. Het plan kwam vrij plotseling uit de koker van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis, enkel om financiële dekking te vinden voor een lagere bijtelling op elektrische auto's. Inmiddels lijkt diezelfde Grinwis echter geschrokken van de harde gevolgen voor de sector. Niet alleen berijders worden geraakt; talloze gespecialiseerde bedrijven zagen hun bestaansrecht in één middag verdampen.

Grinwis geeft nu openlijk toe dat hij deze effecten niet volledig heeft voorzien. Tijdens het fiscaliteitsdebat met de staatssecretaris van Financiën liet hij deze middag weten met een reparatievoorstel te komen. In dit plan wordt de leeftijd voor youngtimers 'bevroren' op auto's met bouwjaar 2011 of 2012, waardoor de regeling geleidelijk wordt afgebouwd in plaats van abrupt afgeschaft. Hiermee zouden alle huidige berijders tot het einde der tijden (of van hun auto) kunnen blijven doorrijden op basis van de gunstige dagwaarderegeling.

De lobby van Wouter van Emden

Dit alles kan niet los worden gezien van de acties van Wouter van Embden, die net als in het verleden in het geweer kwam voor de youngtimer. Zijn lobby werpt duidelijk vruchten af en Van Emden is dan ook opgetogen over het voorstel: "Waanzinnig goed nieuws, ik was al blij geweest met bouwjaar 2012. Hiermee komt er hopelijk weer wat zekerheid voor bedrijven die keihard geraakt worden. De slag is gewonnen, maar de oorlog nog niet."

Mede om zijn actie kracht bij te zetten, lanceerde Van Embden een protestsite waar berijders de impact van de oorspronkelijke plannen konden doorrekenen. "Ik had de indruk dat veel mensen onderschatten hoe heftig de gevolgen zijn. Bovendien hebben ook privérijders last van de maatregel; door de onzekerheid vindt er een flinke waardedaling plaats bij dit soort liefhebbersauto's."

Wisselgeld youngtimerbijtelling

Om het plan financieel rond te krijgen, wil Grinwis het bijtellingspercentage voor deze groep (nu 35%) mogelijk iets verhogen. Het is nog wachten op de officiële motie en de stemming, maar het feit dat de oorspronkelijke indiener nu zijn eigen 'fout' wil herstellen, geeft de burger moed. Wordt vervolgd zodra de motie officieel is ingediend, en wellicht al eerder als de staatssecretaris meteen mee wil in het plan.