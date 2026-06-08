Vrijwel alle Toyota's met benzinemotor die je in Nederland kunt kopen, hebben drie of vier cilinders. Toyota's met zes- of achtcilinders bestaan elders natuurlijk ook. Nu is er zelfs een Toyota met zeven cilinders. Verspreid over twee motoren, dat dan weer wel.

Toyota en zijn Gazoo Racing-motorsportafdeling laten zich zo nu en dan van hun gekke kant zien. Denk maar eens aan de kolderieke Toyota GR Yaris met een ruim 260 pk sterke 1.6 driecilinder benzinemotor en vierwielaandrijving. Ditmaal is het opnieuw Gazoo Racing dat met iets waanzinnigs op de proppen komt. Wat te denken van een Toyota met niet drie, vier en ook niet zes of acht, maar zeven cilinders?

Als die cilinderpotten in één motor zaten, had Toyota Gazoo Racing heel wat technische kunsten moeten vertonen om de boel enigszins trillingsvrij te laten lopen. De zeven cilinders zijn in dit geval verdeeld over twee motoren. De witte Toyota Camry die we op het Instagram-account van Nikolai Aksenov tegenkomen, is dan ook behoorlijk verbouwd. Gazoo Racing heeft de viercilinder uit de Camry getrokken. Onder de kap ligt nu de ruim 300 pk sterke 1.6 driecilinder van de GR Yaris (en GR Corolla en LBZ Morizo RR). Maar er is meer. Waar je normaliter een achterbank aantreft, ligt in dit geval een fonkelnieuwe viercilinder benzinemotor met turbo. Dat is een nieuwe 2.0 benzinemotor die maar liefst 400 pk levert en die al zijn krachten op de achteras loslaat. Die nieuwe benzinemotor komt naar verluidt op termijn in de nieuwe MR2 te liggen.

Deze zo'n 700 pk sterke Toyota Camry gaat natuurlijk niet in productie. Opmerkelijk is hij natuurlijk wel!