Het gros van alle modellen die Lynk & Co in thuisland China verkoopt, is in Nederland niet leverbaar. Een daarvan is de Lynk & Co 07, een plug-in hybride die er nu ook als stationwagon is. Dit is de Lynk & Co 07 GT!

Hoewel Lynk & Co in Nederland is gestopt met het abonnementsmodel van de 01, is deze plug-in hybride SUV niet opeens naar de achtergrond verdwenen. Samen met de elektrische 02 - die helemaal niet zo goed verkoopt - en de plug-in hybride 08 behoort de 01 tot het drietal modellen van Lynk & Co dat je in Nederland kunt kopen. Het gros van de Lynk & Co-familie is bij ons niet leverbaar. Van de 02 (geen EV!), 03, 05, 06 en 09 en 10 tot de elektrische Z10 en de 900; stuk voor stuk heb je ze in Europa vast nog nooit gezien. We slaan er bewust een over: de Lynk & Co 07. Dat is een plug-in hybride sedan die nu gezelschap krijgt van een stationwagon. Dit is de Lynk & Co 07 GT.

De Lynk & Co 07 GT is met en zonder (uiterlijke) sportieve aankleding gepresenteerd. In tegenstelling tot de sedan heeft de 07 GT traditionele, handmatige portiergrepen. De elektrisch bedienbare en in de portieren verzonken exemplaren van de sedan zijn op termijn in China niet meer toegestaan. De 07 GT is 4,85 meter lang en is daarmee net zo lang als de sedan. Ook de wielbasis van de 07 GT is met 2,84 meter gelijk aan die van zijn sedanbroertje. Onder de kap ligt een 163 pk sterke 1.5 benzinemotor, al zegt Lynk & Co weinig over de verdere samenstelling van de plug-in hybride aandrijflijn. De 07 sedan is ook een plug-in en heeft dankzij een 245 pk sterke elektromotor een systeemvermogen van 408 pk. We mikken erop dat de 07 GT dezelfde elektromotor heeft.

Tot Lynk & Co besluit om de 07 GT ook naar Nederland te halen, moeten we het hier zonder plug-in hybride stationwagon van Lynk & Co doen.