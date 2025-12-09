Het verhogen van de youngtimer-leeftijd naar 25 jaar kwam vrij plotseling doordat het vanuit de Tweede Kamer kwam en niet van het ministerie van Financiën. Het is niet voor het eerst dat de youngtimerregeling onder vuur ligt. Al in 2008 lag er een voorstel om de grens voor de regeling op te rekken naar 25 jaar. En ook toén kwam het voorstel van de ChristenUnie. Die partij moest uiteindelijk door groot protest en (voor de indiener) onvoorziene gevolgen hun keutel toch weer intrekken. De kritiek was niet van de lucht, zoals hier mooi in beeld is gebracht. De leidende rol in deze kwestie kwam van ondernemer Wouter van Embden, die zich nauw verbonden voelde met de youngtimer. Hij wist zich een stuk efficiënter dan de meeste professionele lobbygroepen door alle weerstand te bewegen en kreeg als eenzame strijder het ondenkbare voor elkaar: de aangenomen wet werd weer ingetrokken. Een zeldzaam knappe prestatie.

En fast forward naar vandaag, waarbij de geschiedenis zich lijkt te herhalen. Opnieuw heeft de ChristenUnie een amendement ingediend waarmee de regeling sneuvelt. Deze keer om budget vrij te maken voor een lagere bijtelling op elektrische auto’s tot 2028. De normale autolobbygroepen als Bovag en RAI Vereniging zagen het einde van de regeling al een paar jaar aankomen en bewaren hun kruit voor zaken als de kilometerheffing en de daarmee gepaarde afschaffing van de BPM. Omdat het voorstel (tegen het advies in van de staatssecretaris van Financiën) werd aangenomen door de Tweede Kamer, lijkt het een zo goed als gedane zaak.

Het youngtimer-spel in 2009

Enter Wouter van Embden. Ja, de man is er nog en ja hij maakt zich opnieuw druk over de youngtimers. En dat terwijl hij inmiddels zelf helemaal over is op elektrisch rijden. ‘Ik ben zelf al lang niet meer bij de youngtimer-sector betrokken, maar maak me wel druk over wat dit betekent voor ondernemers in deze bedrijfstak. Sowieso is het natuurlijk bijzonder raar dat er geen fatsoenlijke overgangsregeling is, dat is al onbehoorlijk bestuur. Na wat rondbellen krijg ik daarbij de indruk dat net als 17 jaar geleden schromelijk wordt onderschat hoe heftig de effecten van deze maatregel zijn. Hoeveel bedrijven binnen korte tijd de deuren kunnen sluiten als dit doorgaat en hoeveel geld daarmee gemoeid gaat. Daarnaast klopt de financiële onderbouwing niet. De Tweede Kamer gaat, ook net als toen, uit van verkeerde cijfers.” Van Embden heeft daarom veel contact met onder meer senatoren die volgens hem erg openstaan voor de kritiek. En dat is belangrijk omdat het belastingplan nog door de Eerste Kamer moet. “Er komen waarschijnlijk nog inhoudelijk belangrijke vragen van Eerste Kamerleden over deze wet en een meerderheid is inmiddels sceptisch. Daarbij was de staatssecretaris zelf ook geen voorstander, waardoor ik goede hoop heb dat het spel nog niet gespeeld is.”

Zijn inzet is overigens niet het behoud van de regeling, maar een geleidelijke afschaffing, waarbij alle auto’s die nu al in de regeling zitten ervan kunnen blijven profiteren, maar er geen verdere aanwas komt. Om toch de gewenste vergroening te kunnen doorzetten heeft hij een ander voorstel waar volgens hem veel draagvlak voor is. “Je moet komen met een e-timer bijtelling, waarin je bij elektrische auto’s na vijf jaar bijtelling gaat rekenen over de dagwaarde”, vindt Van Embden. “Dan maak je deze auto’s ineens extreem aantrekkelijk voor ondernemers, je voorkomt dat EV’s meteen en masse worden geëxporteerd en je elektrificeert in een enorm tempo het Nederlandse wagenpark. Ik hoor enkele enthousiaste reacties op dit plan, onder meer vanuit de senaat.” Wordt vervolgd, dus.