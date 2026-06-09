Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Wegens onderhoud is autoweek.nl momenteel minder goed bereikbaar. Inloggen en het kopen van kentekenrapporten is tijdelijk niet mogelijk. Excuses voor het ongemak.
Tanken, brandstof, tankstation, benzine
 
Nieuws

Voor het eerst in weken stijgen de prijzen van benzine en diesel weer

Lars Krijgsman
64

Na twee weken van daling is de benzineprijs weer gestegen. De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter benzine ligt nog net onder de €2,50.

Sinds omstreeks 20 mei zijn de benzineprijzen aan het dalen. Tot nu, zo blijkt uit cijfers van consumentencollectief United Consumers. De gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) van een liter benzine (Euro 95, E10) daalde van €2,639 stapsgewijs naar €2,498. Daar is nu 0,1 cent bovenop gekomen, met als gevolg dat de gemiddelde landelijke adviesprijs nu €2,499 bedraagt. Een minimaal verschil, maar het is voor het eerst in weken dat de gemiddelde landelijke adviesprijs weer stijgt. Op 6 mei bereikte de landelijke adviesprijs van benzine met €2,646 een recordhoogte.

De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter diesel is met 0,3 cent iets sterker toegenomen en ligt nu op €2,37. De dieselprijs bereikte op 8 april zijn hoogste punt. De GLA van een liter diesel lag toen op €2,819.

De piepkleine prijsstijging van benzine en diesel volgt op stijgende olieprijzen door oplaaiend geweld in het Midden-Oosten.

64 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Repo Tesla Model Y vs Fiat Grande Panda

Denktank slaat alarm over laadspits: ‘Stop vandaag nog met opladen van stekkerauto in de avond’

Nieuws
BYD Sealion vs Nio EL6 Chinese EV's

Pentagon zet BYD en Nio op lijst van 'Chinese militaire bedrijven'

Nieuws
Jeep Wrangler, Range Rover Evoque, Kia Sorento

Stellantis roept ruim 1,3 miljoen Jeeps terug om brandgevaar

Nieuws
Volkswagen Caddy

Vernieuwde Volkswagen Caddy: een paneel en knoppen minder

Nieuws
Xpeng P7+

Xpeng wil vierde model in Europa produceren

Lezersreacties (64)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.