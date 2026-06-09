De Chinese autofabrikanten BYD en Nio - niet de minsten - zijn door het Amerikaanse ministerie van Defensie geclassificeerd als 'Chinees militair bedrijf'. Dat heeft grote gevolgen voor die bedrijven.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie stelde in 2021 een lijst op met Chinese bedrijven die nauwe banden zouden hebben met het Chinese leger. De China-commissie van het Huis van Afgevaardigden heeft die lijst nu uitgebreid, zo meldt de NOS. Onder meer webwinkelkolos Alibaba is op de zogeheten 1260H-lijst gezet. Ook twee autofabrikanten zijn eraan toegevoegd en dat zijn niet de minsten: BYD en Nio.

De China-commissie (China Select Committee) adviseert Amerikaanse bedrijven en overheden om de banden met deze bedrijven te verbreken. John Moolenaar, de voorzitter van het China Select Committee, is heel stellig: "Deze bijgewerkte lijst van Chinese militaire bedrijven is een waarschuwing aan Amerikaanse bedrijven, alle overheidsniveaus en het Amerikaanse volk. Deze Chinese bedrijven werken samen met het Chinese leger en richten zich tegen onze nationale belangen. Alle bedrijven die genoteerd staan ​​aan Amerikaanse beurzen moeten onmiddellijk van de beurs worden gehaald en hun producten moeten uit de toeleveringsketens worden verwijderd waar ons land van afhankelijk is. Amerikaanse bedrijven moeten stoppen met zakendoen met deze bedreigingen voor onze nationale veiligheid, anders maken ze de militaire opkomst van China mogelijk", aldus Moolenaar in een verklaring. Bewijs voor de vermeende banden tussen de bedrijven en het Chinese leger wordt niet geleverd.

Hoewel de merken door het China Select Committee zijn aangemerkt als Chinees militair bedrijf, mogen ze nog steeds op de Amerikaanse markt actief zijn. Wel gelden er beperkingen voor bepaalde Amerikaanse overheden om met ze in zee te gaan.

Alibaba zegt volgens The Guardian dat het niet op de lijst zou moeten staan en dat het geen banden met het Chinese leger heeft. Baidu - ook op de lijst - geeft iets soortgelijks aan.

Nio noemt zijn plaatsing op de lijst 'niet gerechtvaardigd' en verklaart dat het "geen Chinees militair bedrijf is en geen bijdrager aan de Chinese defensie-industrie door middel van militair-civiele samenwerking is." Nio benadrukt dat de H1260H-lijst geen sanctielijst is en dat "de beperkingen voor overheidsopdrachten die aan de lijst zijn verbonden, geen invloed hebben op de activiteiten van het bedrijf". Daarbij geeft Nio aan dat het contact opneemt met het Amerikaanse ministerie van Defensie om van de lijst gehaald te worden en sluit juridische stappen niet uit.

AutoWeek heeft BYD om een reactie gevraagd.