Honda mag auto's volledig zelf laten filerijden

Semi-autonoom rijden is niet nieuw meer, maar het is nog wel aan strenge regels gebonden. Het is niet zomaar toegestaan om het stuur volledig uit handen te geven, al wordt er op diverse plekken in de wereld wel gewerkt aan regels die het toestaan. Tesla's 'Full Self Driving' bevindt zich bijvoorbeeld al in een vergevorderd stadium, maar wordt nog niet op grote schaal gebruikt. Men is immers nog met een praktijktest bezig onder speciaal aangewezen eigenaren met FSD aan boord. Honda gaat in Japan komend jaar al een stap verder en wordt daarmee de eerste fabrikant met auto's waarin de bestuurder in sommige situaties echt legaal met iets anders dan autorijden bezig mag zijn.

De Japanse overheid heeft namelijk groen licht gegeven voor het massale gebruik van 'level 3' autonoom rijden bij nieuwe Honda's. De Honda Legend van het komende modeljaar wordt de eerste auto waarbij dit gaat gelden. Al in het eerste kwartaal van 2021 wil Honda de Legend gaan leveren met het nu goedgekeurde 'Traffic Jam Pilot'. Wie met die auto op pad gaat en in een file komt, mag het stuur uit handen geven. De auto doet dan helemaal zelf al het werk en vraagt enkel nog interventie van de bestuurder als dat nodig wordt geacht. Een hand aan het stuur houden hoeft niet meer en het is zelfs niet meer nodig om het rijden visueel in de gaten te houden. Wie straks niet met autorijden bezig is achter het stuur van zijn Legend in een file in Japan is dus formeel niet strafbaar. Wel moet je nog in staat zijn in te grijpen als de auto je waarschuwt.