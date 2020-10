Tesla begint uitrol Full Self-Driving-software

Diverse Tesla-eigenaren kunnen vanaf afgelopen nacht uitproberen hoe FSD (Full Self-Driving) in de praktijk werkt. Tesla is begonnen met de uitrol van de bètaversie bij Tesla-eigenaren die 'veilig en oplettend' zijn gebleken in Tesla's eerdere 'early access'-programma. Het gaat dus om een beperkte uitrol, die ogenschijnlijk voor sommige Tesla-rijders in de VS als een prettige verrassing kwam. Op sociale media duiken diverse filmpjes op van Tesla-rijders die het uitproberen. De auto kan met FSD voortaan zelf op de snelweg navigeren, auto's op eigen inzicht inhalen en afslagen nemen op snelwegen én op kruispunten met verkeerslichten.

Tesla-topman Elon Musk benadrukt op Twitter dat voorzichtigheid geboden is en dat de bèta-testers te allen tijde de aandacht erbij moeten houden, klaar moeten zijn om in te grijpen en de handen in de aanslag bij het stuur moeten houden. De uitrol gebeurt ook heel langzaam, om niet direct te veel mensen het systeem te laten testen. "Voorzichtig, zoals het moet", aldus Musk.

FSD duurder

FSD kan geïnstalleerd worden op auto's die hiervoor al de benodigde computer aan boord hebben, wat bij recente Tesla's altijd het geval is. Bij de aanschaf van een Tesla, maar ook op elk moment achteraf, kun je het FSD-softwarepakket aanschaffen. Dat kost op het moment van schrijven €7.500. Aan het pakket worden continu functies toegevoegd, uiteraard via over-the-air-updates. Op dit moment kunnen Tesla's met FSD onder meer zelf van rijstrook wisselen en op basis van de navigatie een afrit nemen. Ook 'Summon', waarmee het mogelijk is om de auto van buitenaf te besturen, is onderdeel van FSD. Volgens Musk is het de bedoeling dat de volledige FSD-uitrol nog dit jaar gaat plaatsvinden, dus dat is goed nieuws voor wie ervoor heeft gekozen. Voor wie het alsnog wil, is er minder goed nieuws. De 'early adapters' kregen het voor minder, want vanaf komende week komt er $2.000 bij de prijs op. Dat maakte Musk bekend via Twitter.

In het filmpje hieronder toont Tesla zelf wat je van FSD kunt verwachten.