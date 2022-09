Honda Legend Coupé (1994) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Honda Legend Coupé van de tweede generatie wist bij zijn introductie de handen behoorlijk op elkaar te krijgen. Nog altijd is het een bijzondere verschijning, zeker omdat-ie in Nederland behoorlijk zeldzaam is. Dit exemplaar staat voor een vriendelijke prijs te koop.

Als er één carrosserievorm is die soms voor tijdloze schoonheid zorgt, is het wel de coupé. In het geval van de tweede generatie Honda Legend kunnen we wel stellen dat de coupéversie er ook anno 2022 nog best strak uitziet. De auto belichaamt wel een compleet ander tijdperk van Honda, niet alleen in ons land. De Legend is hier immers alweer twaalf jaar niet meer nieuw leverbaar, de Coupé hield het na deze tweede generatie zelfs wereldwijd voor gezien. Er staan dan ook maar weinig van zulke tweedeurs Legends te koop. Dit exemplaar steekt er in het huidige aanbod om enkele redenen bovenuit, met tegelijk ook wat kanttekeningen.

Zijn vraagprijs van €5.500 is al opvallend, want daarmee is het momenteel de goedkoopste Honda Legend Coupé van deze generatie in ons occasionaanbod. Dit exemplaar is ouder en heeft fors meer gelopen, maar kost meer. Op het eerste gezicht is de Legend Coupé die we hier voor ons hebben dus een heel goede deal. Met net geen ton op de teller heeft hij de laagste kilometerstand en met bouwjaar 1994 is het ook nog de jongste. Dat voor de laagste prijs.

Zit er dan een addertje onder het gras? Het lijkt erop van wel. Omdat het een (uit Duitsland) geïmporteerd exemplaar is, is de kilometerstand niet NAP-verifieerbaar. Op een foto is de stand wel te zien op de kilometerteller, maar dat hoeft natuurlijk niets te zeggen. De optische staat van de auto geeft in ieder geval niet direct reden om aan te nemen dat de kilometerstand vele malen hoger is, maar dat geeft ook zeker geen garanties. Dat de auto sinds zijn import in 2005 al vijf particuliere eigenaren heeft gehad, spreekt niet echt in zijn voordeel. In de advertentietekst stelt de particuliere aanbieder wel dat de auto 'als nieuw rijdt'. Dan is de vraag wel even waarom er dan na net iets meer dan een jaar al afscheid van genomen wordt.

Een kijkje nemen voor deze prijs is de moeite waard, al is het dus zeker aan te bevelen om 'm even goed door te lichten. Anders is de andere genoemde Legend wellicht nog een optie. Eén ding is zeker: de keuze is bepaald niet reuze. Als we deze voormalig Legend Coupé-eigenaar mogen geloven is het in ieder geval een hele belevenis om zo'n auto voor de deur te hebben.