Honda Legend (1998) - Facelift Friday

Wat is de meest vergeten limousine van de jaren 90? Het zou zomaar eens de Honda Legend kunnen zijn, althans in Europa. Deze super-Honda kreeg in 1998 een facelift, die hem een wat zelfverzekerder uitstraling gaf.

De Honda Legend als modelserie staat veel Nederlandse autoliefhebbers nog wel voor de geest. De kans is echter groot dat dan niet de hier gepresenteerde generatie, maar eerder één van de twee eerdere edities op je netvlies verschijnt. Wellicht nóg obscuurder dan de derde editie van de Legend is de vierde, die eerder in deze rubriek aantrad.

De derde generatie van de Honda Legend verscheen in 1995 en was uiterlijk duidelijk een kind van zijn tijd. We zien veel vloeiende lijnen en afgeronde hoeken, maar ook veel elementen die hem doen lijken op de kleinere Accord en Civic. Tegelijkertijd betekende dat een grote stap vanaf de tweede Legend, die met zijn stoere en rechtlijnige front toch wat meer een eigen gezicht had. Editie drie was vooral een ‘grote vriendelijke reus’, een auto met een voor dit formaat opvallend benaderbare uitstraling. Vergis je echter niet, want met een lengte van 4,96 was deze Legend nauwelijks korter dan de BMW 7-serie van die tijd (de E38).



In 1998 groeide de Legend die BMW zelfs voorbij, althans de ‘korte’ 7. Een nieuwe neus en andere achterbumper brachten de lengte in dat jaar naar dik 4,99 meter. Ook betekende de facelift een wat strakker lijnenspel met een zelfverzekerder uitstraling, wat de Legend best kon gebruiken. Vooral de hogere grille, die net als bij de Accord uit die tijd onderaan in een punt eindigt, zorgt daarvoor. Strakkere en grotere en strakkere koplampen doen in ’98 echter ook veel voor het voorkomen van de grootste Honda. De Legend, die in de VS en Canada overigens Acura RL heette (zie foto’s), ging ook aan de achterzijde onder het mes. De omtrek van de onderdelen bleef hier weliswaar gelijk, maar nieuwe achterlichten, een andere kentekenplaatomlijsting en een strakkere bumper brachten toch ook hier een duidelijk zichtbare opfrisbeurt.